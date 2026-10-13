Doanh nhân chung sức phát triển

Doanh nhân chủ động vươn lên

Từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp 1.349 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 1,7% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 9.115,4 tỷ đồng, tăng 4,3%. Toàn tỉnh hiện có hơn 10.130 DN đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 130 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh tín hiệu tích cực, DN vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trước biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, năng lực cạnh tranh. Ðiều này đòi hỏi DN không ngừng nâng cao năng lực quản trị, chủ động ứng dụng công nghệ, tìm kiếm thị trường mới và tăng cường hợp tác để phát triển ổn định, lâu dài.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20 ngàn DN, phấn đấu đạt 8 DN hoạt động trên 1 ngàn dân; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12%/năm, đóng góp khoảng 55-58% GRDP. Ðể hiện thực hoá mục tiêu này, cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng phát triển của cộng đồng doanh nhân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Lê Thị Nhung (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ doanh nhân tại buổi họp mặt DN đầu xuân 2026.

Bà Mai Kiều Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục - Nhân lực và Du lịch Minh Hải International, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, cho rằng: Hội cần phát huy hơn nữa vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên. Không chỉ là nơi giao lưu, Hội phải trở thành cầu nối giúp DN tìm kiếm khách hàng, đối tác, tiếp cận nguồn lực và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 100 hội viên, hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp, duy trì quỹ hỗ trợ hội viên tối thiểu 100 triệu đồng và tổ chức từ 10-12 hoạt động giao lưu, kết nối mỗi năm.

Theo bà Oanh, để những mục tiêu này mang lại hiệu quả thực chất, Hội cần thúc đẩy tinh thần “Mỗi hội viên là một cơ hội kinh doanh”, khuyến khích DN sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời kết nối các ngành, lĩnh vực để hình thành chuỗi giá trị. Song song đó, tăng cường giao thương với các tỉnh, thành, hỗ trợ hội viên tiếp cận chương trình xúc tiến thương mại và làm cầu nối để DN phản ánh khó khăn, vướng mắc đến cơ quan quản lý nhà nước.

Lan toả giá trị địa phương

Ði đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhiều DN Cà Mau đang tìm hướng phát triển gắn với lợi thế của địa phương, tạo sản phẩm mang dấu ấn riêng và đóng góp cho cộng đồng. Chẳng hạn như Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cà Mau (Cà Mau Eco) chọn khai thác tiềm năng du lịch vùng U Minh Hạ, kết hợp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, văn hoá và ẩm thực quê hương.

Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cà Mau, chia sẻ: Sau thời gian hoạt động, Cà Mau Eco từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng các trải nghiệm gắn với đặc trưng vùng đất U Minh Hạ. DN đang hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, vận động người dân tại Ðội 1 và Ðội 2 U Minh Hạ cùng tham gia, đưa nghề truyền thống, nếp sinh hoạt đời thường, sản vật địa phương trở thành những trải nghiệm phục vụ du khách.

Theo bà Trang, hướng đi này không chỉ giúp DN đa dạng hoá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Khi cùng tham gia làm du lịch, người dân có thể phát huy giá trị sản vật, văn hoá và nghề truyền thống ngay trên quê hương mình. Qua đó, du lịch góp phần tạo sinh kế, gìn giữ bản sắc và phát huy lợi thế tự nhiên của địa phương.

Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DN như: xúc tiến thương mại, livestream bán hàng, kết nối thị trường, đào tạo kiến thức cho DN nhỏ và vừa. Trên nền tảng đó, bà Trang mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục đồng hành sâu sát với hội viên, nắm bắt nhu cầu, khó khăn của từng DN để kết nối, hỗ trợ phù hợp; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng thị trường.

Bà Mai Kiều Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục - Nhân lực và Du lịch Minh Hải International, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau (thứ sáu từ phải sang), cho biết, Hội đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ðối với du lịch sinh thái, DN mong có cơ chế phù hợp để tham gia khai thác tiềm năng rừng U Minh Hạ gắn với bảo tồn thiên nhiên, thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế. Ðây cũng là hướng tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần quảng bá những giá trị đặc trưng của vùng đất thuộc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.

Bà Trang cho rằng, mỗi DN là một mắt xích của nền kinh tế. Khi DN quản trị tốt, chủ động thích ứng với biến động thị trường, duy trì việc làm và bảo đảm đời sống người lao động, chính là đóng góp thiết thực cho địa phương. Từ nền tảng vững chắc, DN có thêm điều kiện mở rộng đầu tư, liên kết cùng phát triển và đóng góp lâu dài cho kinh tế tỉnh nhà.

Sự phát triển của cộng đồng doanh nhân không chỉ thể hiện ở quy mô vốn hay số lượng DN mà còn ở khả năng đổi mới, hợp tác và tạo ra giá trị cho xã hội. Ðể DN phát triển bền vững, chính quyền cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các tổ chức hội phát huy vai trò kết nối; mỗi DN chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động và cộng đồng. Sự phối hợp này sẽ tạo thêm động lực để doanh nhân Cà Mau khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, chung sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.