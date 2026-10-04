Món quà đẹp nhất...

Họ tận hưởng ASIAD 20 như chào đón một đứa con tinh thần của mình. Không quá ồn ào, không phô trương, không cần những màn trình diễn hoành tráng, người Nhật Bản chỉ đơn giản là... đến và sống cùng Á vận hội.

Trong những ngày đầu đặt chân tới Nagoya, tôi từng nghĩ một đại hội thể thao lớn của châu lục chắc chắn phải được phủ kín bởi những banner khổng lồ, những màn hình LED rực rỡ, những ca khúc sôi động được phát liên tục để tạo ra bầu không khí lễ hội. Nhưng ASIAD hiện diện ở đây mà không lấn át cuộc sống thường ngày.

Người Nhật Bản lặng lẽ chào đón những vị khách đến với đất nước mình. Và cách họ thể hiện tình cảm rõ nhất chính là đến các địa điểm thi đấu. Tôi gặp nhiều cổ động viên Nhật Bản tại các nhà thi đấu trong những ngày tác nghiệp. Họ đến không chỉ để xem những vận động viên (VĐV) của Đoàn thể thao Nhật Bản mà còn dành những tràng pháo tay rất dài cho các VĐV đến từ những quốc gia khác.

Đông đảo cổ động viên Nhật Bản đến sân vận động cổ vũ cho các màn tranh tài môn điền kinh.

Trước ASIAD, có lẽ chúng ta thường hình dung những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh... mới có thể tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt và thu hút đông đảo khán giả. Nhưng nếu có mặt tại Nhật Bản trong những ngày này, bạn sẽ thấy một bức tranh rất khác. Các môn võ, cử tạ, cầu mây và nhiều môn thể thao khác, vẫn có những khán đài đông người, rất nhiều người trong số đó là khán giả Nhật Bản.

Họ mua vé, ngồi hàng giờ trong nhà thi đấu để chăm chú theo dõi những VĐV mà có thể trước đó họ chưa từng biết tên. Chỉ cần nhìn thấy một tuyển thủ đang nỗ lực trên sàn đấu, trên thảm đấu hay trong khu vực thi đấu, họ sẵn sàng dành cho người đó sự tôn trọng. Tôi nhớ có những thời điểm nhà thi đấu gần như im lặng khi các VĐV tập trung thi đấu. Không phải sự im lặng của một khán đài vắng người, mà là sự im lặng của những người đang thực sự theo dõi để tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV tranh tài.

Rồi khi một pha xử lý đẹp xuất hiện, hoặc khi VĐV hoàn thành phần thi của mình, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Khán giả tự biết lúc nào cần im lặng và lúc nào cần vỗ tay. Đó là điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất về văn hóa thưởng thức thể thao của người Nhật Bản, thâm trầm nhưng không kém phần sâu sắc.

Tuy nhiên, có một điều khác khiến tôi còn ấn tượng hơn cả những khán đài đông người. Đó là những gì xảy ra sau khi khán giả rời đi, họ ra về nhưng không gian ấy vẫn gần như sạch bong, rác gần như không xuất hiện. Những hàng ghế vẫn ngay ngắn, lối đi sạch sẽ và khu vực công cộng được giữ gìn cẩn thận. Tôi đã đi qua nhiều địa điểm thi đấu trong 2 tuần tác nghiệp và cảm giác ấy lặp lại rất nhiều lần. Nó khiến tôi nhớ đến một điều mà người Nhật Bản luôn coi trọng: Nơi công cộng cũng là không gian của chính mình.

Sau cùng, điều làm nên một ASIAD 20 đáng nhớ đôi khi không chỉ là số huy chương, những kỷ lục hay những trận đấu hấp dẫn. Đó còn là cảm giác của một VĐV khi bước lên sàn đấu và biết rằng, dù mình đến từ đâu, trên khán đài vẫn có những cổ động viên sẵn sàng cổ vũ cho những nỗ lực của mình. Đó chính là món quà đẹp nhất mà nước chủ nhà Nhật Bản dành cho những vị khách của ASIAD 20.