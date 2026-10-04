Các cô gái vàng cầu mây Việt Nam trở về trong niềm vui chiến thắng

Các cô gái của đội tuyển cầu mây Việt Nam về đến Việt Nam. Ảnh: Phạm Dương

Có mặt tại sân bay Nội Bài đón và chúc mừng đoàn có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến, lãnh đạo Thể thao Công an nhân dân cùng đông đảo người hâm mộ.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi tại ASIAD 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam trở về nước với thành tích nổi bật: 2 Huy chương vàng. Đây là đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam với 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến vui mừng đón các nhà vô địch ASIAD 20. Ảnh: Phạm Dương

Đáng chú ý, một trong hai tấm Huy chương vàng của cầu mây Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly ở nội dung đôi nữ. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi cầu mây Việt Nam lần đầu giành Huy chương vàng ASIAD ở nội dung đôi nữ, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên trên đấu trường châu lục.

Đánh giá về thành tích của các vận động viên, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến cho rằng đây là kết quả đáng tự hào của thể thao Thủ đô nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Thành công của đội tuyển cầu mây tiếp tục cho thấy hiệu quả của quá trình đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao.

Ban huấn luyện của đội tuyển cầu mây Việt Nam. Ảnh: Phạm Dương

Ở tấm Huy chương vàng còn lại của đội tuyển cầu mây Việt Nam, trong đội hình có vận động viên Nguyễn Thị Yến và huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân thuộc lực lượng thể thao Hà Nội. Sự đóng góp của các thành viên thể thao Hà Nội góp phần tạo nên dấu ấn của thể thao Thủ đô tại ASIAD 20.

Phía sau những tấm Huy chương vàng là hành trình dài tập luyện, thi đấu và vượt qua nhiều thử thách của các vận động viên. Thành tích tại ASIAD 20 không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn mở ra những chế độ, chính sách đãi ngộ tương xứng với thành tích mà các vận động viên đã đạt được.

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30-12-2025 của Chính phủ, vận động viên giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á được thưởng 280 triệu đồng/người.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến đón đoàn. Ảnh: Phạm Dương

Bên cạnh khoản thưởng thành tích một lần, vận động viên giành Huy chương vàng ASIAD còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng theo quy định hiện hành. Nếu tính trong một chu kỳ ASIAD 4 năm, tương đương 48 tháng, tổng mức đãi ngộ này có thể lên tới khoảng 960 triệu đồng/người.

Ngoài chính sách ở cấp quốc gia, các vận động viên thuộc biên chế thể thao Hà Nội còn được hưởng chế độ thưởng, đãi ngộ của thành phố. Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 25-7-2026, vận động viên Hà Nội giành Huy chương vàng ASIAD được thưởng 140 triệu đồng.

Đặc biệt, mức đãi ngộ đối với vận động viên Hà Nội giành Huy chương vàng ASIAD được áp dụng ở mức 33,5 triệu đồng/người/tháng trong chu kỳ Đại hội. Nếu tính đủ 48 tháng, tổng mức đãi ngộ tương ứng khoảng 1,608 tỷ đồng/người.

Các vận động viên của thể thao Hà Nội. Ảnh: Phạm Dương

Đoàn vận động viên thể thao Việt Nam trở về từ ASIAD 20. Ảnh: Phạm Dương

Những chính sách này vừa là sự ghi nhận đối với thành tích của các vận động viên, vừa tạo thêm động lực để các tài năng thể thao tiếp tục gắn bó, tập luyện và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.