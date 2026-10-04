Bế mạc ASIAD 2026, Doha đón cờ Á vận hội 2030

Lễ bế mạc hướng đến thông điệp “Cùng hòa làm một trong cảm xúc”. Ảnh: Bùi Lượng

Lễ bế mạc ASIAD 2026 được xây dựng với chủ đề “Cùng hòa làm một trong cảm xúc”, tiếp nối tinh thần xuyên suốt của kỳ đại hội. Hình ảnh nhịp tim của các vận động viên tiếp tục xuất hiện trong chương trình, tượng trưng cho sự kết nối giữa những con người đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau nhưng cùng gặp nhau trên đấu trường thể thao châu lục.

Một châu Á hòa chung nhịp đập

Từ những khoảnh khắc háo hức của ngày khai mạc, những cuộc tranh tài quyết liệt cho đến niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối, hành trình hơn hai tuần của ASIAD 2026 được tái hiện qua những hình ảnh giàu cảm xúc trong Lễ bế mạc.

Quốc kỳ của chủ nhà Nhật Bản được kéo lên trong Lễ bế mạc của ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

“ONE ASIA” không chỉ là chủ đề của chương trình mà còn là thông điệp được nước chủ nhà gửi tới toàn châu lục. Trên sân đấu, các vận động viên là đối thủ của nhau; nhưng sau mỗi cuộc tranh tài, họ cùng chia sẻ những khoảnh khắc, tình bạn và sự tôn trọng. Thể thao vì thế trở thành cầu nối đưa các quốc gia và vùng lãnh thổ xích lại gần nhau hơn.

Chương trình bế mạc gồm video nhìn lại những dấu ấn nổi bật của ASIAD 2026, các tiết mục nghệ thuật tri ân, cùng phần diễu hành của các vận động viên. Không khí trên sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium trở nên sôi động khi các đoàn thể thao cùng xuất hiện, đánh dấu thời khắc khép lại một kỳ Á vận hội đáng nhớ.

Sau các tiết mục nghệ thuật là những nghi thức quan trọng của Lễ bế mạc, gồm tuyên bố kết thúc đại hội, hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và nghi thức chuyển giao cờ đăng cai cho Doha (Qatar), thành phố chủ nhà của ASIAD 2030.

Phần diễu hành với quốc kỳ của các quốc gia tham dự ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura gửi lời cảm ơn tới các đoàn thể thao, vận động viên, huấn luyện viên, tình nguyện viên và những người đã góp phần vào thành công của đại hội. Ông khẳng định chính sự nỗ lực, cống hiến của tất cả các thành phần tham dự đã tạo nên một kỳ ASIAD đáng nhớ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những sự kiện thể thao lớn như ASIAD sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một châu Á đoàn kết.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Aichi-Nagoya, đồng thời nhấn mạnh những thành tích nổi bật và nhiều kỷ lục được thiết lập tại ASIAD 2026. Ông bày tỏ hy vọng ASIAD 2030 tại Doha sẽ tiếp nối thành công của kỳ đại hội lần này và tiếp tục đưa thể thao châu Á phát triển.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ bế mạc. Ảnh: Bùi Lượng

Trao cờ cho Doha, khép lại hành trình tại Aichi-Nagoya

Một trong những nghi thức được chờ đợi nhất tại Lễ bế mạc là lễ chuyển giao cờ đăng cai ASIAD từ Aichi-Nagoya cho Doha. Qatar sẽ đăng cai Á vận hội lần thứ 21 vào năm 2030. Đây cũng là lần thứ hai Doha tổ chức ASIAD, sau Á vận hội năm 2006.

Trước thời khắc khép lại chương trình, ngọn lửa Á vận hội được dập tắt, chính thức khép lại hơn hai tuần tranh tài của ASIAD 2026, để lại những dấu ấn về một kỳ đại hội thể thao quy mô lớn được tổ chức tại Nhật Bản.

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên cùng khoảng 6.000 quan chức, cán bộ đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội tổ chức 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh tài.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với 498 thành viên, tranh tài ở 33 môn. Kết thúc đại hội, các vận động viên Việt Nam giành 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Phần giới thiệu kết thúc với cảnh vận động viên đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD. Ảnh: Bùi Lượng

Dẫn đầu bảng tổng sắp là Trung Quốc với 169 Huy chương vàng, 89 Huy chương bạc và 83 Huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 Huy chương vàng, 85 Huy chương bạc và 91 Huy chương đồng. Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 Huy chương vàng, 43 Huy chương bạc và 68 Huy chương đồng.

ASIAD 2026 khép lại, cờ Á vận hội được trao cho Doha và hành trình hướng tới kỳ đại hội lần thứ 21 chính thức bắt đầu. Thông điệp “ONE ASIA” là lời khẳng định về sức mạnh kết nối của thể thao - nơi những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý được thu hẹp, để các quốc gia cùng hướng tới một châu Á đoàn kết và phát triển.