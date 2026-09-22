Mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị

Thương mại-dịch vụ tạo sức bật mới

Phường Quảng Trị được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính của thị xã Quảng Trị trước đây. Nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh, cùng hệ thống các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan sông Thạch Hãn, địa phương có nhiều lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định thương mại-dịch vụ giữ vai trò chủ đạo; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa; nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị. Đến năm 2030, thương mại-dịch vụ phấn đấu chiếm khoảng 67-68% cơ cấu kinh tế; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 29-30% và nông nghiệp 3-4%.

Phường Quảng Trị mở rộng không gian đô thị, phát huy lợi thế về vị trí, cảnh quan và các giá trị lịch sử-văn hóa - Ảnh: T.T

Định hướng này đang được thể hiện qua quy mô hoạt động thương mại trên địa bàn. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 6.100 tỉ đồng. Phường hiện có hơn 180 doanh nghiệp và gần 4.000 hộ kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 5.300 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với hệ thống thương mại hiện hữu, các không gian công cộng và giá trị cảnh quan, văn hóa được khai thác để tạo thêm sức sống cho khu vực dịch vụ. Phố đi bộ Ngô Quyền và không gian hai bên bờ sông Thạch Hãn từng bước trở thành điểm sinh hoạt, vui chơi, thu hút người dân và du khách. Các hoạt động dâng hương, thả hoa đăng tại sông Thạch Hãn góp phần tạo thêm cơ hội cho các loại hình dịch vụ. Tính đến ngày 30/8/2026, các điểm di tích đã đón tiếp, phục vụ 360 đoàn với gần 23.000 lượt người về dâng hương, tưởng niệm.

Anh Nguyễn Thảo, hộ kinh doanh cà phê, nước giải khát trên đường Ngô Quyền cho hay, việc tổ chức phố đi bộ cùng các hoạt động tri ân trên sông Thạch Hãn đã góp phần thu hút thêm khách, qua đó doanh thu của quán cũng tăng.

“Chúng tôi rất mừng khi phường xác định việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy thương mại-dịch vụ và phát triển sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng thương mại-dịch vụ trên địa bàn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, anh Nguyễn Thảo chia sẻ.

Sự phát triển của các cơ sở kinh doanh cũng kéo theo nhu cầu về những không gian dịch vụ quy mô lớn. Dự án Thạch Hãn Plaza do Công ty TNHH Thương mại Hoàng Mai đầu tư, có tổng diện tích xây dựng hơn 7.000m2, gồm nhà hàng, khách sạn, hội nghị-tiệc cưới và siêu thị, được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2025.

Theo ông Hoàng Đức Tích, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Mai, lượng khách đến các điểm du lịch lịch sử, tâm linh trên địa bàn có xu hướng tăng, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hội nghị và mua sắm.

Mở rộng không gian, tạo dư địa đầu tư

Để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh tế, phường Quảng Trị đang cụ thể hóa định hướng phát triển thông qua quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Trị (nay là phường Quảng Trị) đến năm 2045 định hướng mở rộng và tổ chức lại không gian đô thị, gắn hạ tầng giao thông với các khu vực thương mại, dịch vụ, cảnh quan sông Thạch Hãn và không gian lịch sử-văn hóa. Đây là cơ sở để hình thành các không gian phát triển mới, tạo dư địa thu hút đầu tư.

Một trong những không gian phát triển mới là Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt có diện tích hơn 11,2ha, tổng mức đầu tư hơn 89 tỉ đồng. Hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, điện và chiếu sáng đang từng bước hoàn thiện; trong khu đô thị có quỹ đất dành cho thương mại-dịch vụ.

Ông Hoàng Ngọc Lân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Quảng Trị cho biết, 2 khu đất thương mại-dịch vụ tại Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt đang được tập trung hoàn thiện các điều kiện cần thiết để kêu gọi đầu tưtrong giai đoạn 2026-2027.

Không gian sông Thạch Hãn ngày càng thu hút người dân, du khách, tạo thêm sức sống cho hoạt động dịch vụ, du lịch-Ảnh: N.L

Theo định hướng quy hoạch, sau năm 2030, phường sẽ phát triển thêm các trung tâm thương mại-dịch vụ tại khu vực nút giao Hùng Vương kéo dài với đường Nguyễn Hoàng và đường Bạch Đằng. Quy hoạch cũng mở ra khả năng chuyển đổi chức năng một số công trình, cơ sở hiện hữu sang đất thương mại, dịch vụ và các chức năng công cộng đô thị.

Cùng với đó, không gian 2 bên sông Thạch Hãn được định hướng khai thác giá trị cảnh quan để phát triển dịch vụ, du lịch và các hoạt động đô thị. Khu vực phía Bắc sông được định hướng phát triển các tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ, từng bước hình thành không gian đô thị xanh, hiện đại. Để đưa quy hoạch vào thực tế, địa phương xác định chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm.

“Quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa bằng hạ tầng, mặt bằng và những dự án phù hợp. Vì vậy, phường xác định phải chủ động từ khâu tạo mặt bằng sạch, hoàn thiện hạ tầng đến cải cách thủ tục hành chính để nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Chúng tôi tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Mục tiêu là biến lợi thế về không gian, vị trí và quy hoạch thành các dự án cụ thể, tạo thêm việc làm, dịch vụ và nguồn lực cho sự phát triển của đô thị”, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị cho biết.

Chuyển dần vào không gian sản xuất tập trung

Cùng với thương mại-dịch vụ, quá trình đô thị hóa đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tập trung, phù hợp với quy hoạch và điều kiện hạ tầng. Trong đó, Cụm công nghiệp (CCN) Hải Lệ đang phát huy vai trò là không gian sản xuất tập trung, góp phần duy trì hoạt động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương.

CCN Hải Lệ có tổng diện tích 48,9ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 15,5ha. Đến nay, có 6 dự án đăng ký đầu tư, 4 dự án đang hoạt động ổn định, chủ yếu trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng và sản xuất bao bì carton. Cùng với duy trì hoạt động sản xuất hiện hữu, địa phương đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thu hút thêm các dự án mới.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP bao bì carton Quảng Trị, cụm công nghiệp Hải Lệ - Ảnh: T.T

Hiệu quả của không gian sản xuất tập trung được thể hiện qua quá trình mở rộng của doanh nghiệp. Từ một cơ sở nằm trong khu dân cư, Công ty TNHH Chế biến gỗ Thảo Vân đã chuyển vào CCN Hải Lệ, được bố trí 7.700m² đất để xây dựng nhà máy. Việc di chuyển vào CCN tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư hạ tầng và tổ chức sản xuất thuận lợi hơn.

Công ty CP Bao bì carton Quảng Trị là một trong những doanh nghiệp đầu tư tương đối lớn tại đây. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2023, với tổng vốn đầu tư hơn 50 tỉ đồng, chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ các ngành hàng. Hiện nay, công ty cũng đang làm thủ tục thuê đất để mở rộng quy mô nhà máy.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển, địa phương đang tiếp tục triển khai hạ tầng CCN Hải Lệ giai đoạn 2 với quy mô 16,7ha, từng bước hoàn thiện các điều kiện về giao thông, điện, phòng cháy, chữa cháy và xử lý chất thải, tạo thêm mặt bằng thu hút các dự án sản xuất mới.

Về lâu dài, theo định hướng điều chỉnh quy hoạch, CCN Hải Lệ được phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật; sau năm 2030, định hướng hình thành khu công nghiệp hỗn hợp. Đây là cơ sở để mở rộng không gian sản xuất tập trung, tạo thêm động lực cho công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa của phường Quảng Trị.