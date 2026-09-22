Hà nội sắp có thêm 600 căn nhà ở xã hội, giá bán gần 24 triệu đồng/m2

Phối cảnh dự án. Ảnh: CTCP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức

Ngày 21/9, Sở Xây dựng TP Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Dự án do CTCP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,1 hecta, gồm một tòa chung cư cao 14 tầng và một tầng hầm.

Dự án cung cấp tổng cộng 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 551 căn để bán, 31 căn để cho thuê mua và 30 căn dành riêng cho thuê.

Tổng diện tích sàn xây dựng ước tính khoảng 64.984 m², quy mô dân số dự kiến 1.766 người.

Diện tích mỗi căn hộ dao động từ 70 đến 77 m² với giá bán ở mức 23,9 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa có phí bảo trì), tương đương tổng giá trị từ 1,6 đến 1,7 tỷ đồng cho một căn hộ 2-3 phòng ngủ.

Đối với hình thức thuê mua, mức giá bình quân là 231.490 đồng/m²/tháng, tương đương từ 16,2 đến 17,8 triệu đồng/tháng tùy diện tích căn hộ. Trong khi đó, giá cho thuê bình quân được áp dụng ở mức 119.108 đồng/m²/tháng (đã tính thuế VAT, chi phí bảo trì và nội thất khu bếp).

Chủ đầu tư sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/11.

Quá trình ký hợp đồng mua bán dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay, với mục tiêu bàn giao nhà cho người dân vào quý 4/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận duy nhất của chủ đầu tư, tuyệt đối không thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Trong năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành tổng cộng 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Bước sang năm 2026, thành phố được giao hoàn thành ít nhất 18.700 căn hộ nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đạt khoảng 25.000 - 27.000 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.

Trần Trọng