Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên lĩnh vực y tế

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên lĩnh vực y tế.

Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm

Theo báo cáo của BQ DA, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có 3 dự án động lực, trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế.

Cụ thể, dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam có tổng vốn đầu tư 42,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, thời gian thực hiện 2026-2029. Hiện BQLDA đang thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đúng thời hạn dự án.

Dự án thứ 2 là Trung tâm chẩn đoán, điều trị, kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.457 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công; thời gian thực hiện: 2026- 2031. BQLDA cho biết, ngày 11-9 vừa qua, Sở Tài chính đã đi kiểm tra thực tế và có yêu cầu giải trình một số vấn đề. Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trong ngày 21-9, BQLDA gửi lại hồ sơ cho Sở Y tế góp ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định lại trong tháng 9-2026.

Dự án thứ 3 là dự án Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng hạng mục xây mới khối nhà điều trị quy mô 1.000 giường với tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, thời gian thực hiện 2026- 2028. Hiện BQLDA chưa được giao nhiệm vụ là đơn vị thực hiện đề xuất dự án và dự án cũng chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2026 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư...

Đại diện BQLDA báo cáo tình hình tiến độ triển khai các dự án trên lĩnh vực y tế tại buổi làm việc.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Trên cơ sở nghe báo cáo từ BQLDA và các sở, ngành có liên quan, chỉ đạo tại buổi làm việc, đối với dự án nâng cấp BVĐK Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao BQLDA khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trong tháng 11-2026.

Về dự án Trung tâm chẩn đoán, điều trị, kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng với nguồn vốn rất lớn, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là dự án có nguồn vốn rất lớn. Khi trung tâm này được đầu tư, xây dựng hoàn thành sẽ là lát cắt cuối cùng hoàn thành tổng thể để công nhận Bệnh viện Đà Nẵng sẽ là bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước chứ không phải là bệnh viện của riêng Đà Nẵng...Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi giao BQLDA khẩn trương lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 15-10-2026, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 25-10-2026. Lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý, đối với phần trang thiết bị đồng bộ với toàn bộ BV Đà Nẵng có kinh phí rất lớn (dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng), vì vậy cần rà soát kỹ tất cả các danh mục, cẩn thận chừng nào tốt chừng nấy và phải đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Đối với dự án Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng hạng mục xây mới khối nhà điều trị quy mô 1.000 giường, Phó Chủ tịch thành phố giao BQLDA khẩn trương có báo cáo đề xuất nhu cầu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của dự án. Giao Sở Tài chính chủ trì rà soát khả năng cân đối kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030, quy định về tiêu chuẩn, định mức phân bố nguồn lực để khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đối với dự án, hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-10-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh,trên đây là những công trình trọng điểm và động lực của thành phố được Thành ủy rất quan tâm. Vì vậy, đề nghị các sở ngành, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện được giao. Cũng theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng hiện đứng trong tốp thứ 4/34 tỉnh thành của cả nước về giải ngân đầu tư công, trong đó riêng BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng là một trong 3 Ban có vốn giải ngân rất cao, vì vậy cần chú ý vấn đề này.

Dịp này, Phó Chủ tịch thành phố cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của BQLDA trong thời gian qua, cũng như chia sẻ những vất vả mà đơn vị này trong vai trò chủ đầu tư đã cùng với các nhà thầu huy động tổng lực, thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng năm học 2026-2027.