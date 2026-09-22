Cà Mau đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời trên 800 tỷ đồng

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 3.303 hệ thống điện mặt trời, tổng công suất 342,997MWp. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ngày 22/9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa chấp nhận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải với diện tích gần 40 ha tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện, Dự án nhà máy Điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải có quy mô 37,5 ha, công suất thiết kế 50 MW được đầu tư với tổng vốn trên 818 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gồm: Nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện, biến tần (inverter) phân tán với công suất lắp đặt khoảng 50 MW (tương đương 62,5 MWp), hệ thống pin lưu trữ với công suất khoảng 10% tổng công suất lắp đặt và lưu trữ trong 2 giờ.

Bên cạnh đó, Dự án còn xây dựng hệ thống nâng áp công suất 11.040 kVA và hệ thống các inverter phân tán, trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, công suất 1x63 MVA đặt tại xã Định Thành và xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn khoảng 4 km, từ trạm nâng áp 22/110kV của dự án đấu nối vào Nhà máy điện gió An Phúc Đông Hải.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động tháng 3/2028, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đối với dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp nguồn điện sạch vào hệ thống điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sản xuất nuôi trồng thủy hải sản ở tỉnh Cà Mau, đây cũng là một trong những động lực giúp tỉnh Cà Mau tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, sở sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án, đồng thời thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Song song đó, yêu cầu chủ đầu tư cần hoàn thiện các thủ tục có liên quan (nếu có) và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, điện, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường, thuế và các quy định pháp luật khác liên quan.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau thông tin thêm, Cà Mau sở hữu tiềm năng bức xạ mặt trời với số giờ nắng trung bình 2.200-2.700 giờ/năm, đây là lợi thế để địa phương đẩy mạnh việc triển khai điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 3.303 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 342,997 MWp, trong đó có 455 hệ thống điện năng lượng mặt trời tự sản tự tiêu.

Tỉnh Cà Mau, đang triển khai kế hoạch số 255 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mái nhà (điện mặt trời) giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 10% hộ gia đình, 10% cơ quan lắp đặt hệ thống điện mặt trời./.