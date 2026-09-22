TP.HCM chi hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư khu xử lý rác Tây Bắc

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 22/9, HĐND TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố tại 2 xã Tân An Hội và Thái Mỹ (Củ Chi cũ).

Dự án sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, với tổng mức đầu tư gần 12.107 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 50% chi phí này để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (6.790,624 tỷ đồng). Phần còn lại là chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án...

Kỳ họp HĐND TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2026, đến 2031 đưa nhà máy vào vận hành. Đây là dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố với tổng diện tích 822ha, được quy hoạch, xây dựng thành khu xử lý chất thải rắn tập trung quy mô lớn, đóng vai trò trọng yếu trong việc tiếp nhận và xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường cấp vùng.

Khu xử lý chất thải này sẽ tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; chất thải xây dựng, bùn thải và các loại chất rắn khác cho TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Sau khi dự án được đầu tư sẽ có dư địa khoảng hơn 480 ha đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư xử lý khối lượng chất thải dự kiến đến năm 2030 khoảng 27.000 tấn/ngày đêm.

Hiện có khoảng 23 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm, đăng ký nhu cầu đầu tư vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, bao gồm 14 nhà đầu tư quan tâm nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn và 9 nhà đầu tư xử lý chất thải nguy hại.

Để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao, TP.HCM phải đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung bao gồm trục hơn 12km giao thông nội bộ chịu tải nặng; trạm biến áp và hệ thống truyền tải đấu nối bán điện lên lưới điện quốc gia.

Cùng với đó sẽ hoàn thiện trạm xử lý nước rỉ rác tập trung; ô lưu chứa tro xỉ trơ sau đốt quy mô 14 ha.

Theo dự báo, tổng lượng chất thải rắn toàn TP.HCM sẽ tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030. (Ảnh: H. Linh)

Bên cạnh đó, phải xây dựng hạ tầng, trồng cây phủ xanh cách ly để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đang xảy ra tại khu vực do quá trình xử lý rác gây ra.

Để thực hiện dự án, có khoảng 310 ha đất sẽ được thu hồi.

UBND TP.HCM cho biết với dân số khoảng 14 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình của Thành phố khoảng 14.000 tấn/ngày đêm.

Hiện Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có 3 nhà đầu tư đang hoạt động, tiếp nhận và xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm, tương đương khoảng 46,43% tổng khối lượng xử lý của cả 4 khu xử lý rác của Thành phố, và luôn trong tình trạng quá tải.

Theo dự báo, tổng lượng chất thải rắn toàn TP.HCM sẽ tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, đến năm 2040 là 65.000 tấn/ngày và năm 2050 đạt 72.000 tấn/ngày.

Nếu không khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, TP.HCM sẽ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng xử lý rác đô thị.

TP.HCM hiện có 4 khu xử lý rác tập trung, là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương với quy mô khoảng 100ha, công suất xử lý là 2.400 tấn/ngày đêm phục vụ khu vực Bình Dương; Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tóc Tiên với quy mô khoảng 137,96ha, công suất 1.100 tấn/ngày đêm, phục vụ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước với quy mô khoảng 613,88ha, công suất xử lý là 4.000 tấn/ngày đêm và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc với quy mô khoảng 822ha, công suất xử lý 6.500 tấn/ngày đêm, phục vụ khu vực TP.HCM cũ.