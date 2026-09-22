Theo đó, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có tối đa 15 ngày để kiểm tra điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh. Cơ quan này phải trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua. Nếu không đủ điều kiện, lý do phải được nêu rõ.

Sở Xây dựng phải trả lời trong 15 ngày về nhà ở đủ điều kiện bán. Ảnh minh họa

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời trong thời hạn quy định, doanh nghiệp có quyền khởi kiện, khiếu nại theo quy định pháp luật. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến và không phải nộp lệ phí.

Một điểm đáng chú ý trong thủ tục mới là bảng danh sách nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua phải thể hiện thông tin cụ thể về dự án và từng sản phẩm.

Danh sách gồm mã và tên dự án, mã và tên công trình, mã định danh tổ chức, mã tỉnh, loại nhà ở, vị trí, ký hiệu hoặc mã căn, diện tích sàn xây dựng và số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Với căn hộ chung cư, vị trí phải ghi rõ số tầng; với biệt thự và nhà ở riêng lẻ, phải ghi rõ vị trí lô đất.

Trong văn bản thông báo, chủ đầu tư cũng phải nêu thông tin về dự án, pháp lý đầu tư, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và đất đai; danh sách nhà ở dự kiến đủ điều kiện bán, cho thuê mua; các điều kiện đã đáp ứng theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin và bảo đảm nhà ở đáp ứng đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Việc ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua cũng phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Văn bản trả lời của Sở Xây dựng cũng phải thể hiện thông tin về dự án, pháp lý, danh sách nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua, các điều kiện đã đáp ứng và trách nhiệm, yêu cầu đối với chủ đầu tư.

Quyết định 1649/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 18/9/2026. Cùng thời điểm, nội dung công bố thủ tục hành chính liên quan tại Quyết định 843/QĐ-BXD ngày 2/6/2026 hết hiệu lực.

Thủ tục được sửa đổi trên cơ sở Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Nghị định 96/2024 của Chính phủ và Nghị định 54/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.