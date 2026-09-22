TPHCM đề xuất chia khu vực TOD thành 2 vùng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (thứ hai từ phải sang) trao đổi với các đại biểu sáng 22-9

Sáng 22-9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Võ Anh Tuấn, Thư ký kỳ họp, đã tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các tờ trình, trong đó có 2 tờ trình liên quan đến quy hoạch không gian ngầm và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trước đó, thay mặt UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày 29 tờ trình về các dự thảo nghị quyết, trong đó có 24 tờ trình về các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị, 5 tờ trình liên quan đến triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 9 tờ trình về các nghị quyết cá biệt.

Trong 24 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị, có 2 nội dung được các đại biểu và người dân quan tâm, gồm quy hoạch khu vực TOD và quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh kỳ họp

Trong 24 Tờ trình trình dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị, có 2 tờ trình được người dân quan tâm. Cụ thể, Tờ trình số 1264/TTr-UBND đề xuất ban hành nghị quyết quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn.

Qua thảo luận tại 4 tổ, có 105/115 đại biểu tham gia với 40 đại biểu phát biểu trực tiếp, đóng góp 79 ý kiến đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đa số đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành các nghị quyết, đặc biệt là các quy định cụ thể hóa cơ chế, chính sách phát triển đô thị.

Đối với Tờ trình số 1263/TTr-UBND về ban hành Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương, quy hoạch khu vực TOD và chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, yêu cầu về tổ chức không gian trong khu vực TOD trên địa bàn. Nghị quyết ban hành nhằm triển khai điểm b, điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật Phát triển đô thị.

Tờ trình số 1264/TTr-UBND về ban hành Nghị quyết quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn. Nghị quyết ban hành nhằm triển khai điểm a khoản 3 Điều 11 của Luật Phát triển đô thị.

Qua thảo luận tại 4 tổ, có 105/115 đại biểu tham gia với 40 đại biểu phát biểu trực tiếp, đóng góp 79 ý kiến liên quan đến các tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đa số đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành các Nghị quyết, đặc biệt là 24 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển đô thị.

Các dự thảo được ghi nhận là bám sát quy định pháp luật, cơ bản phù hợp với thực tiễn và có tác động trực tiếp đến người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý nhằm bảo đảm tính đồng bộ, xác định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự và thẩm quyền thực hiện để tránh chồng chéo hay phát sinh vướng mắc.

Về quản lý, khai thác và sử dụng không gian ngầm, không gian trên cao, các đại biểu đề nghị UBND TPHCM hoàn thiện phương pháp và công thức tính tiền sử dụng không gian ngầm (thu hằng năm hoặc 1 lần cho cả thời gian thuê/giao đất) để nhà đầu tư chủ động lựa chọn hình thức phù hợp. Bổ sung đánh giá sơ bộ di tích, di sản văn hóa, khảo cổ khi lập quy hoạch không gian ngầm (đặc biệt là khu vực trung tâm) và thể hiện quy hoạch bằng sơ đồ 3D chỉ rõ độ sâu và tầng mức khai thác.

Đối với quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các đại biểu yêu cầu nghiên cứu bổ sung quy định phân vùng không gian khu vực TOD, và phân định rõ thẩm quyền của UBND cấp xã trong việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh vị trí công trình đường sắt.

Nhiều đại biểu đề xuất điều chỉnh bán kính TOD. Theo đó, việc quy định bán kính 1.000m từ tâm nhà ga là quá rộng, đề nghị phân chia thành vùng lõi (400-500m) với mật độ xây dựng cao cùng phát triển không gian ngầm; tiếp theo là vùng tiếp cận (500-1.000m) với mật độ xây dựng thấp hơn để bố trí công viên, bãi đỗ xe.

Về chỉ tiêu tài chính và kỹ thuật, áp dụng lộ trình giảm bãi đỗ xe công cộng giai đoạn đầu ở mức 20-30% (thay vì 50%) do giao thông công cộng chưa hoàn thiện, đồng thời bắt buộc đánh giá tác động khi tăng hệ số sử dụng đất tối đa 1,5 lần.