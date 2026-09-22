Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giao thông, xây dựng và quản lý nhà nước tại Nghệ An. Trước tháng 12/2010, ông từng công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An, các đơn vị quản lý dự án giao thông và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng (Ảnh: VGP).

Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 1/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng và giao thông vận tải trên phạm vi cả nước.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng. Bộ cũng thực hiện các nhiệm vụ về an ninh, an toàn giao thông, hợp tác quốc tế và quản lý các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.