Để các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư

Vướng mắc từ nhiều nguyên nhân

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Chưng rộng khoảng 48 ha, trong đó phải thu hồi khoảng 39 ha. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bảo Thắng, đến nay, đã thống kê, kiểm đếm 77/86 hộ gia đình với 32,8/39 ha. Đã có 69 hộ được phê duyệt phương án bồi thường với tổng kinh phí khoảng 72 tỷ đồng; 68 hộ đã nhận tiền bồi thường với số tiền 69,6 tỷ đồng và bàn giao 27,3 ha mặt bằng. Tiến độ GPMB toàn dự án đạt khoảng 75%.

Tuy nhiên, phần mặt bằng còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, tài sản trên đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và nhu cầu tái định cư của người dân.

Theo ông Ngô Văn Bình - Trưởng thôn Làng Chưng, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án GPMB. Trong đó, có trường hợp lo ngại sau khi thu hồi đất sẽ không còn đất ở; một số trường hợp mua bán, sang nhượng đất trước đây chỉ thực hiện bằng giấy viết tay nên gặp khó khăn trong xác định quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, có hộ cho rằng mức giá bồi thường chưa thỏa đáng.

“Tôi mong các hộ sớm đồng thuận để hoàn thiện công tác GPMB. Bởi đến nay, dự án đã kéo dài đến 4 năm”, ông Bình chia sẻ.

Theo báo cáo, hiện còn 8 hộ đã phối hợp thống kê, kiểm đếm nhưng chưa được phê duyệt phương án. Trong số này, một số trường hợp đang được hoàn thiện hồ sơ, tổ chức họp lấy ý kiến, đối thoại hoặc niêm yết công khai phương án. Một số trường hợp phát sinh vướng mắc về vị trí nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thủ tục thừa kế.

Đáng chú ý, trong số các hộ chưa phối hợp thống kê, kiểm đếm, có hộ đề nghị được công nhận quyền sử dụng đất ở; có hộ đề nghị hỗ trợ kinh phí do trước đây đã tự san gạt đất dọc tuyến Đường tỉnh 152; một số trường hợp đề nghị được giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc bồi thường tài sản trên đất.

Đối với các hộ từng bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2015, hiện còn 12 hộ chưa nhất trí với các quyết định xử phạt, chủ yếu liên quan đến việc không được bồi thường tài sản, vật kiến trúc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc hoàn thiện hồ sơ và bàn giao mặt bằng gặp khó khăn.

Vướng mắc về mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, việc chưa có mặt bằng liên tục còn gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Anh Đỗ Văn Huy - Chỉ huy trưởng công trường thi công Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Chưng cho biết: "Đơn vị đã huy động nhiều máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ, nhiều vị trí vẫn bị chia cắt, khiến việc tổ chức thi công gặp khó khăn".

Đối thoại để tháo gỡ từng trường hợp

Tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Long giai đoạn 2, công tác GPMB đã đạt kết quả tích cực hơn. Dự án có 56 hộ dự kiến bị ảnh hưởng, đến nay đã thống kê, kiểm đếm 54 hộ.

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt cho 54/54 hộ với tổng kinh phí 52,8 tỷ đồng; toàn bộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tiến độ GPMB đạt khoảng 85%.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số phần diện tích chưa thể hoàn tất do phát sinh kiến nghị của người dân.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bảo Thắng cho biết: "Tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Long giai đoạn 2, còn trường hợp hộ chưa thống nhất nhận tiền đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại và đề nghị được bố trí một suất tái định cư. UBND xã đã có văn bản trả lời, đồng thời tổ chức đối thoại với gia đình, nhưng hộ dân vẫn chưa đồng thuận và đã gửi đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân khu vực 6".

Theo bà Ánh, địa phương đang chờ kết quả giải quyết của tòa án để có cơ sở tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật. Đối với các trường hợp còn lại, hồ sơ đang được hoàn thiện để bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Xác định GPMB là một trong những khâu quyết định tiến độ dự án, xã Bảo Thắng đang tập trung thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại và giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở.

Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: "Chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn và đề xuất của người dân. Trên cơ sở đó, xã nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy để có ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân".

Riêng đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Chưng, ngày 14/8, UBND xã đã chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành liên quan để bàn phương án tháo gỡ khó khăn đối với các hộ từng bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2015.

Các cơ quan chuyên môn đã nắm từng trường hợp cụ thể và tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét phương án hỗ trợ theo quy định hiện hành. Đối với các hộ chưa phối hợp kiểm đếm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, đồng thời tìm hiểu cụ thể nguyên nhân, kiến nghị của từng hộ để đề xuất phương án giải quyết.

Việc chính quyền xã Bảo Thắng kiên trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết từng trường hợp cụ thể đang tạo thêm cơ sở để người dân đồng thuận.

Khi những “nút thắt” cuối cùng được tháo gỡ, mặt bằng được bàn giao đồng bộ sẽ giúp các nhà thầu thuận lợi tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, góp phần hình thành những khu dân cư, khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại trên địa bàn xã Bảo Thắng.