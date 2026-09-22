TP.HCM chi hơn 49.000 tỷ đồng chỉnh trang 8,8 km kênh Đôi

HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ 5 ngày 22/9 đã thông qua 4 nghị quyết đầu tư dự án chỉnh trang đô thị bờ nam kênh Đôi thuộc 2 phường Chánh Hưng và Bình Đông (Quận 8 cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 49.015 tỷ đồng. Đây là các dự án nhóm A thực hiện theo hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Bờ Nam kênh Đôi dọc đường Phạm Thế Hiển, có chiều dài khoảng 8,8 km và tập trung khoảng 5.807 trường hợp nhà ven kênh, rạch, chiếm 38,8% số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 cũ, tương đương khoảng 14,5% mục tiêu di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch của TP.HCM trong giai đoạn 2025 - 2030.

Nhà ở lụp xụp ven kênh Đôi thuộc khu vực Quận 8 cũ đang lần lượt di dời để chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường.

Dự án có vốn đầu tư lớn nhất là chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi), phường Bình Đông, với tổng mức đầu tư gần 17.903 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 20,85 ha, tương ứng với khoảng 1.723 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.627 nhà phải giải tỏa toàn phần và 96 nhà giải tỏa một phần.

Trong cơ cấu vốn đầu tư dự án này, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 14.769 tỷ đồng. Chi phí xây dựng chiếm 1.284,9 tỷ đồng; hơn 1.710 tỷ đồng là chi phí dự phòng; phần còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác...

Theo dự kiến, dự án sẽ thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 và hoàn thiện năm 2032.

UBND TP.HCM cho biết đoạn ven kênh từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi có chiều dài khoảng 2,9 km, với khoảng 1.627 hộ dân nằm trên và ven bờ Nam kênh Đôi cần phải di dời đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo an sinh xã hội.

Sau di dời dân cư, Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, chỉnh trang khoảng 2,9 km tuyến bờ Nam kênh Đôi và mở rộng đường Phạm Thế Hiển với lộ giới 30m, xây dựng mới các đường D7, D8 dọc bờ Nam kênh Đôi kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, công viên và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sau chỉnh trang, dự án sẽ đáp ứng mục tiêu giải quyết ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng cảnh quan, hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy; tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực.

Các mục tiêu an sinh xã hội cho người dân TP.HCM là nội dung được nhiếu đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến.

Thông qua chỉnh trang cảnh quan cũng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất dọc tuyến.

Dự án quy mô lớn thứ 2 là chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân) thuộc phường Chánh Hưng, với tổng mức đầu tư hơn 13.608,3 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn đầu tư dự án này, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng chiếm phần lớn, với hơn 10.924,5 tỷ đồng. Phần còn lại là các chi phí xây dựng, dự phòng và các chi phí khác.

Để thực hiện dự án này, tổng diện tích đất thu hồi là 11,01 ha, khoảng 2.042 hộ dân nằm trên và ven bờ Nam kênh Đôi sẽ được di dời đến nơi ở mới đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời khoảng 2,1 km tuyến bờ Nam kênh Đôi sẽ được chỉnh trang; mở rộng đường Phạm Thế Hiển; xây dựng mở rộng cầu Mật, cầu Hiệp Ân; xây dựng công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh Đôi kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo dự kiến, dự án này sẽ thực hiện ngay trong năm 2026 và hoàn thiện năm 2031.

Đến hết năm 2030, TP.HCM phải di dời khoảng 40.000 nhà ven kênh, hoàn tất chỉnh trang đô thị.

Thứ 3 là dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng thuộc phường Bình Đông, với tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng.

Dự án này được thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thiện năm 2032, với mục tiêu di dời khoảng 1.278 hộ dân nằm trên và ven kênh Đôi đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời chỉnh trang khoảng 2,6 km tuyến bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển và xây dựng mới cầu Bà Tàng. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng; xây dựng Công viên...

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 11,19 ha tương ứng với khoảng 1.434 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 1.278 nhà giải tỏa toàn phần và 156 trường hợp giải tỏa một phần.

Dự án thứ 4 là chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật thuộc phường Chánh Hưng, với tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng.

Dự án cũng thực hiện ngay năm 2026 và dự kiến hoàn thiện năm 2031, với mục tiêu di dời khoảng 860 căn nhà tạm bợ ven kênh đến nơi ở đảm bảo an sinh.

Đồng thời chỉnh trang, xây dựng khoảng 1,2 km kè tuyến bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, công viên và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án này khoảng 6,13 ha, tương ứng 944 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 860 nhà sẽ giải tỏa toàn phần và 84 trường hợp giải tỏa một phần.