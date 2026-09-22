Bí thư Hà Nội: Từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục triệt để úng ngập

Dự kiến năm 2028 hồi sinh các dòng sông

Sáng 22/9, tại buổi tiếp xúc cử tri, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết về công tác xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn.

Theo ông Thắng, 5 điểm nghẽn lớn như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm thời gian gần đây đã có sự chuyển biến tích cực dù ít, dù nhiều ở mỗi lĩnh vực.

“Về úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua thành phố đã đánh giá dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ. Dần dần từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục triệt để úng ngập trên địa bàn thành phố”, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành uỷ, kinh phí đầu tư chống úng ngập cũng rất lớn. 10 công trình chống ngập vừa qua được đầu tư số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng và mới giải quyết được khoảng 20% vị trí úng ngập trên địa bàn thành phố. Do vậy, theo ông Thắng, trong thời gian tới cần phải tiếp tục thực hiện bố trí nguồn lực đủ lớn để thực hiện.

“Về ùn tắc giao thông, thành phố đã tập trung đầu tư để hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm để hạn chế ùn tắc. Trong quá trình thi công gây ra những bất lợi nhất định”, ông Thắng cho biết.

Về môi trường, thành phố tập trung cao độ vào năng lực xử lý chất thải, dự kiến đến năm 2027, thành phố không còn phải chôn rác thải nữa mà toàn bộ sẽ được đưa vào đốt phát điện. Đối với 3,4 triệu tấn rác cũ đã chôn lấp từ trước sẽ được xử lý và sẽ tạo ra quỹ đất khoảng 640ha tại các khu vực để tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng.

Đồng thời, thành phố cũng tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét, sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy và trình bổ cập nước hồi sinh cho các dòng sông, dự kiến thực hiện từ năm 2028.

Thông xe đường Vành đai 2,5 dịp 10/10

Cùng với kết quả tăng trưởng, ông Trần Đức Thắng cho biết, nhiều dự án công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ và về đích. Ông Thắng lấy ví dụ Vành đai 1 sau rất nhiều năm thực hiện đã được thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.

Bên cạnh đó, thành phố hoàn thành 10 công trình chống ngập, đường Vành đai 2,5 dự kiến sẽ thông xe vào dịp Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 tới đây.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sau nhiều năm phải dừng lại đến nay đã bắt đầu triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác đầy đủ toàn tuyến trong năm 2027.

Cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng đang trong giai đoạn nước rút, dự kiến sẽ đưa vào khai thác đồng bộ vào tháng 11/2026.

Đến giữa năm 2027 cho đến cuối năm 2027, Hà Nội sẽ hoàn thành nhiều dự án công trình lớn như đường Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và 7 cây cầu vượt sông. Đến tháng 7/2027 sẽ hoàn thành đường kết nối sân bay Gia Bình.

“Các tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công cùng với đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ kết nối cơ hội lịch sử với cả khu vực phía Bắc Thủ đô và kết nối liên vùng”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn phát triển đô thị hướng vào sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và toàn thành phố trở thành trung tâm vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

“Thành phố trân trọng cảm ơn người dân, cử tri đã ủng hộ bàn giao mặt bằng để về đích đúng tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, khắc phục được tình trạng dự án kéo dài nhiều năm”, Bí thư Hà Nội chia sẻ.