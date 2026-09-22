Hà Nội sẽ tính toán phương án tái định cư tốt hơn cho người dân ven sông Hồng

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa một số dự án hạ tầng quan trọng, gồm cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Đoàn công tác cũng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng trao đổi với người dân phường Bồ Đề tại khu vực lấy ý kiến. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Theo báo cáo của lãnh đạo phường Bồ Đề, sau 15 ngày lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9, địa phương đã tiếp nhận 14.032 phiếu góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các phương án quy hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu và tiếp thu các nguyện vọng chính đáng của người dân để hoàn thiện phương án quy hoạch. Việc triển khai các dự án phải có kế hoạch cụ thể, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các công trình và hệ thống hạ tầng.

Theo ông Vũ Đại Thắng, quá trình thực hiện quy hoạch có thể tác động đến một số khu dân cư hiện hữu, đặc biệt tại những nơi chưa bảo đảm điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường. Thành phố sẽ tính toán phương án chỉnh trang, xây dựng lại các khu dân cư theo hướng khang trang, đồng bộ hơn.

Đối với công tác tái định cư, Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án để người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Với những hộ đang sinh sống cùng một khu vực, thành phố sẽ cố gắng bố trí tái định cư gần nhau nhằm duy trì sự ổn định trong đời sống.

Chủ tịch UBND thành phố đồng thời đề nghị người dân đồng thuận, phối hợp với chính quyền trong quá trình triển khai các công trình, dự án phát triển Thủ đô.