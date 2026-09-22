Mở rộng không gian an ninh ở châu Phi

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực của châu Phi đối mặt với những thách thức an ninh kéo dài, từ hoạt động của các nhóm cực đoan tại Sahel (vùng bán khô hạn ở Tây và Bắc Trung Phi), đến cướp biển và rủi ro tuyến hàng hải.

Theo Business Insider Africa ngày 20-9, các cường quốc trên thế giới ngày càng quan tâm đến các vấn đề an ninh ở châu Phi, một phần do tác động tới hoạt động thương mại và ổn định quốc tế. Đề xuất của Bắc Kinh liên quan đến hoạt động quân sự trên bộ và mở rộng sang bảo vệ hàng hải, đào tạo và xây dựng năng lực.

Hãng tin Reuters dẫn nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết, Trung Quốc đang từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác rộng hơn với các lực lượng quốc phòng châu Phi. Bắc Kinh đã nâng cấp căn cứ quân sự tại Djibouti, gần eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ nối biển Đỏ với vịnh Aden. Nước này đồng thời bổ sung các hệ thống liên lạc vệ tinh, ăngten và cơ sở thông tin liên lạc, qua đó tăng khả năng giám sát hoạt động quân sự trong khu vực.

Sự tham dự của đại diện Liên minh châu Phi (AU) và 41 quốc gia châu Phi tại diễn đàn lần này cho thấy nhu cầu mở rộng hợp tác an ninh với Trung Quốc. Mỹ cũng đang duy trì sự hiện diện tại khu vực thông qua các cuộc không kích có mục tiêu vào nhóm phiến quân al-Shabaab và các cuộc tập trận hải quân chung nhằm ứng phó những mối đe dọa tương tự. Cạnh tranh giữa các cường quốc khiến hợp tác quốc phòng tại châu Phi ngày càng gắn với các vấn đề kinh tế, thương mại và địa chính trị.