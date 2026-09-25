Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan họp khẩn vì Houthi

Các tay súng Houthi trên đường phố ở thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 24-9. Ảnh: EPA/YONHAP

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, bộ trưởng ngoại giao ba nước trên đã bàn về việc sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp của các tham mưu trưởng ba nước. Cuộc họp này sẽ thảo luận các phương thức hỗ trợ Saudi Arabia trong khuôn khổ Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, trong đó quy định “một cuộc tấn công chống lại bất kỳ bên nào cũng cấu thành một cuộc tấn công chống lại tất cả các bên”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Saudi Arabia vào ngày 24-9. Trong khi đó, Chính phủ Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn được 6 tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi.

Trước đó, Saudi Arabia ban hành cảnh báo khẩn cấp ở các thành phố Mecca, Jeddah và Yanbu - cảng dầu chiến lược của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.