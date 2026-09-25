Không quân Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến

Đây là đợt bàn giao tiêm kích Su-57 công khai thứ hai trong năm 2026, tiếp nối đợt bàn giao đầu tiên diễn ra vào tháng 2. Mặc dù số lượng máy bay cụ thể trong lô này không được công bố, các tiêm kích mới đã hoàn tất toàn bộ chu trình thử nghiệm nghiêm ngặt tại nhà máy sản xuất ở Komsomolsk-on-Amur cũng như các chuyến bay nghiệm thu do phi công Bộ Quốc phòng Nga thực hiện trước khi di chuyển về căn cứ.

Đợt nâng cấp kỹ thuật này được thực hiện dựa trên việc phân tích dữ liệu và kinh nghiệm tác chiến thực tế từ các chiến dịch quân sự. So với các phiên bản được sản xuất ở giai đoạn đầu, lô Su-57 cải tiến sở hữu hệ thống thiết bị số hóa hiện đại hơn, tổ hợp trinh sát - cảm biến cải tiến cùng khả năng tích hợp vũ khí mở rộng.

Một chiếc Su-57 của Nga. Ảnh: United Aircraft Corporation

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nga, Thiếu tướng Không quân Sergei Lipovoy cho biết dòng Su-57 mới sở hữu sự khác biệt vượt trội về chất lượng, đặc biệt là tầm trinh sát và khả năng kiểm soát không phận của radar đã được mở rộng đáng kể.

Máy bay được trang bị hệ thống radar mới giúp phát hiện, theo dõi và định danh chính xác các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách xa như xe tăng, xe bọc thép, pháo hay các điểm phòng thủ của đối phương. Bên cạnh đó, tổ hợp tác chiến điện tử và trinh sát điện tử tích hợp trên máy bay cũng được hoàn thiện nhằm gây nhiễu, làm giảm khả năng phát hiện của các hệ thống radar.

Năng lực tác chiến của Su-57 cải tiến được tăng cường mạnh mẽ nhờ bổ sung các loại đạn dược thế hệ mới. Bên cạnh các dòng tên lửa không đối không tiên tiến, tiêm kích này còn được tích hợp các loại tên lửa hành trình tàng hình và tên lửa chống radar hiện đại phục vụ nhiệm vụ tấn công mặt đất và mặt biển.

Đánh giá về đợt bàn giao này, Giám đốc Điều hành Rostec, ông Sergey Chemezov khẳng định: “Tổ hợp thế hệ thứ 5 này có thể được sử dụng trong điều kiện đối phương vận hành những hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho quân đội những chiếc máy bay mạnh hơn và nguy hiểm hơn”.

Đại diện lực lượng phi công VKS cũng chia sẻ rằng cấu hình kỹ thuật mới giúp tối ưu hóa khả năng vận hành và cho phép dòng máy bay này đảm nhận phạm vi nhiệm vụ rộng lớn và phức tạp hơn. Tổng Giám đốc UAC Vadim Badeha nhấn mạnh Su-57 là dòng máy bay tốt nhất trong phân khúc và khẳng định việc hoàn thành đúng hạn đơn đặt hàng phòng thủ quốc gia là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn.

Su-57 được thiết kế là dòng tiêm kích đa năng tàng hình có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển, vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường bị chế áp điện tử mạnh. Tính đến năm 2026, Nga đã sản xuất hơn 44 chiếc Su-57 bao gồm cả các mẫu thử nghiệm và máy bay phục vụ chiến đấu.

Song song với mục tiêu bàn giao 76 tiêm kích Su-57 theo hợp đồng quốc phòng nội địa để trang bị cho ba trung đoàn không quân vào năm 2028, Nga cũng đang tích cực đẩy mạnh phiên bản xuất khẩu Su-57E ra thị trường quốc tế, trong đó Algeria là khách hàng nước ngoài đầu tiên ghi nhận việc tiếp nhận dòng máy bay này.