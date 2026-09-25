Yemen tỏ ý muốn quốc tế chung tay giữ 'mạch máu' Bab el-Mandeb

Eo biển Bab el-Mandeb giữ vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. (Nguồn: The Conversation)

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đang tạo thêm sức ép đối với an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế.

Ông Abdullah al-Alimi đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng các cuộc tấn công như một công cụ gây sức ép.

Theo đó, phía Yemen khẳng định, trách nhiệm duy trì an toàn tại Bab el-Mandeb cần được chia sẻ giữa Yemen, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Yemen đặt vấn đề bảo vệ tuyến hàng hải trong mối quan hệ trực tiếp với khả năng ổn định tình hình trong nước.

Quan chức này cho rằng, việc hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận nâng cao năng lực kinh tế, an ninh và quân sự sẽ góp phần củng cố an toàn cho các tuyến vận tải biển.

Bên cạnh đó, việc khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước đối với các lực lượng vũ trang trên lãnh thổ được xem là một trong những điều kiện để hướng tới hòa bình lâu dài.

Về tiến trình chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen khẳng định, chính phủ đã tham gia nhiều sáng kiến hòa bình ở cấp khu vực và quốc tế, chấp nhận một số nhượng bộ nhằm mở đường cho giải pháp chính trị và giảm áp lực đối với người dân.

Tuy nhiên, quan chức Yemen cũng cho rằng, Houthi đã từ chối các đề xuất hòa bình và tận dụng những giai đoạn ngừng bắn vì mục đích nhân đạo để củng cố năng lực quân sự, qua đó tiếp tục gây sức ép trên Biển Đỏ cùng khu vực Bab el-Mandeb.

Cho rằng các biện pháp quốc tế nhằm ứng phó với những nguy cơ đối với hàng hải chưa đạt hiệu quả như mong muốn, phía Yemen kêu gọi xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược với cộng đồng quốc tế để củng cố an ninh khu vực.

Bab el-Mandeb nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi, giữ vai trò cửa ngõ từ Biển Đỏ ra Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là mắt xích quan trọng trên tuyến vận tải nối các trung tâm thương mại châu Á với châu Âu thông qua kênh đào Suez.