Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung chưa có đột phá đáng kể

Tối 24/9, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân và phái đoàn đã tham dự quốc tiệc và danh sách khách mời quy tụ nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn.

Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ Andrews. Ảnh Reuters.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Mặc dù tiếp tục đưa ra những lời đe dọa đối với Iran, ông Trump đã có thái độ hoàn toàn khác khi có cuộc gặp với ông Tập.

Trong phát biểu sau lễ đón Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump nhấn mạnh rằng bản thân có “mối quan hệ bạn bè tuyệt vời” với ông Tập, cho rằng hai cường quốc đã đạt được những tiến triển quan trọng về thương mại sau chuyến thăm của ông đến Trung Quốc hồi tháng 5.

Nội dung về trí tuệ nhân tạo (được ông Trump gọi là "siêu trí tuệ" - Super Intelligence) là một chủ đề trọng tâm. Trong khi ông Trump bày tỏ ý định "giữ nguyên hiện trạng" và không muốn áp đặt các quy định mới ngặt nghèo, ông Tập lại lưu ý rằng cả hai quốc gia cần đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.

Bên lề thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã đạt thỏa thuận gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1 năm sau. Dù vậy, các chuyên gia nhận định sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực công nghệ cao và những bất đồng tiềm ẩn quanh cuộc chiến tại Iran vẫn là ngòi nổ có thể tái bùng phát căng thẳng bất cứ lúc nào.

Điểm nhấn đáng chú ý khác là danh sách khách mời tham dự quốc tiệc tại Nhà Trắng, quy tụ nhiều CEO hàng đầu thế giới như Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) và Jensen Huang (Nvidia).