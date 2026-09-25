Tổng thống Zelensky bất ngờ thông báo về gói tên lửa Patriot mới

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/9 cho biết, Ukraine đã đạt thỏa thuận về một lô tên lửa phòng không Patriot mới. "Hôm nay, chúng tôi đã đạt thỏa thuận, tôi sẽ không nói với ai, về một gói tên lửa dành cho các hệ thống Patriot. Đây là một quyết định quan trọng", ông Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo hãng thông tấn nhà nước Ukrinform.

Ukraine đã nhiều tháng kêu gọi cung cấp các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất, bởi đây là một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Diễn biến gần đây cho thấy, những nỗ lực này có thể đã đạt được một số kết quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quan sát cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 tại New York vào ngày 22/9/2026. (Ảnh: Brendan SMIALOWSKI/AFP qua Kyivpost)

Sáng 24/9, ông Zelensky nói với các phóng viên tại New York rằng Ukraine đã đánh chặn 60% số tên lửa đạn đạo Nga trong đợt tập kích gần nhất. Đây là mức cải thiện đáng kể so với tháng 7, thời điểm tình trạng thiếu tên lửa Patriot khiến khoảng 3/4 số tên lửa đạn đạo lọt qua, với tỉ lệ đánh chặn chỉ đạt 29%.

Ngày 25/8, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã nhận thêm tên lửa Patriot, nhưng một lần nữa không công bố số lượng. Khoảng 2 tuần trước đó, ông nói chỉ 5% lượng tên lửa trong kho dự trữ của Mỹ có thể giúp bảo vệ Ukraine trong mùa đông sắp tới. Chỉ vài tuần trước đó nữa, ông đã đề nghị Washington cung cấp 300 tên lửa cho Ukraine trong mùa đông.

Tổng số tên lửa Patriot hiện có tại Ukraine vẫn được xếp vào diện thông tin mật. Tuy nhiên, phần lớn các đợt bàn giao được công khai đều có số lượng hạn chế, trong đó có lô 5 tên lửa do Tây Ban Nha cam kết cung cấp hồi tháng 3. Các đồng minh châu Âu của Kyiv được cho là đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

Thế Hải (Theo Kyivpost, Kyivindependent)