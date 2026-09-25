Nga siết vòng vây Dobropolye, lực lượng Ukraine mắc kẹt tìm cách phá thế gọng kìm

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 cho biết, các lực lượng thuộc Cụm quân Trung tâm tiếp tục chiến dịch nhằm vào lực lượng Ukraine đang bị bao vây tại Dobropolye, đồng thời tiến về Oleksandrivka theo hướng Donetsk.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là "một trong những" khu vực then chốt để đạt mục tiêu mà Moscow mô tả là kiểm soát hoàn toàn Donbass, đồng thời cho rằng những bước tiến tại đây có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động tiến công của lực lượng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Dobropolye sẽ làm gia tăng đáng kể mối đe dọa đối với khu vực phòng thủ kiên cố chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk, gồm cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk-Druzhkivka.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả Dobropolye là "một khu vực phòng thủ kiên cố mạnh", được lực lượng Ukraine sử dụng để tập kích vào sườn và phía sau các đơn vị Nga đang tiến về Druzhkivka. Cơ quan này cũng cho rằng thành phố là một đầu mối giao thông quan trọng và nằm trên tuyến đường tiếp tế lớn của Ukraine từ tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, việc kiểm soát thành phố sẽ làm gián đoạn "hệ thống bảo đảm hậu cần được thiết lập vững chắc" của quân đội Ukraine, ảnh hưởng đến các tuyến tiếp tế trên toàn Donbass thay vì chỉ một số tuyến riêng lẻ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga cũng đang giành quyền kiểm soát các khu vực địa hình có vị trí khống chế xung quanh Dobropolye. Moscow cho rằng điều này sẽ giúp lực lượng Nga đẩy nhanh bước tiến về phía ranh giới tỉnh Donetsk. Cơ quan này lưu ý lực lượng Ukraine đang tìm cách phá vòng vây và ngăn quân đội Nga hoàn tất việc kiểm soát thành phố.

Theo tuyên bố, lực lượng Nga đang đẩy lùi các cuộc tấn công này, trong khi quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể.

Giao tranh xung quanh Dobropolye đã gia tăng trong vài ngày qua. Lực lượng Nga đang tiến về thành phố từ hai hướng, với các đơn vị tiếp cận từ phía tây nam và đông bắc.

Sau đó, ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Cụm quân Trung tâm đã hoàn tất bao vây một cứ điểm phòng thủ lớn của Ukraine tại thành phố và bắt đầu đẩy lùi lực lượng mắc kẹt bên trong. Bộ này cho biết, các đơn vị Ukraine đã nhiều lần tìm cách phá vòng vây nhưng đều bị đẩy lùi.

Ukraine thừa nhận sức ép ngày càng gia tăng của lực lượng Nga tại Dobropolye, nhưng chưa xác nhận lực lượng của nước này tại đây đã bị bao vây. Các đơn vị tăng viện, trong đó có lực lượng thuộc Lữ đoàn Azov đã được điều tới thành phố. Tuy nhiên, các đơn vị này chịu tổn thất nặng nề và không thể phá vỡ thế gọng kìm của lực lượng Nga.

Nhìn chung, Dobropolye có thể rơi vào quyền kiểm soát của Nga trong vài tuần tới, thậm chí có thể chỉ trong vài ngày.

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