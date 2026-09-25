Nga-Iran bắt tay tìm 'lối ra' ngoại giao cho điểm nóng Trung Đông

Nga và Iran thúc đẩy phối hợp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. (Nguồn: Mehr News Agency)

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc gặp, hai ngoại trưởng nhấn mạnh, không có giải pháp thay thế cho một thỏa thuận ngoại giao nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ngoại trưởng Nga cho rằng cần thúc đẩy giải pháp chính trị - ngoại giao để chấm dứt căng thẳng. Trong khi đó, Tehran cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn duy trì đối thoại nhằm tìm kiếm lối ra cho tình hình hiện tại.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Nga-Iran tiếp tục giữ vai trò đáng chú ý trong tính toán của hai nước tại Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó đã ký thỏa thuận đối tác hợp tác chiến lược năm 2025, qua đó mở rộng quan hệ song phương và hợp tác quốc phòng.

Tuy nhiên, văn kiện không bao gồm điều khoản phòng thủ chung, trong khi Moscow và Tehran vẫn chia sẻ với nhau kinh nghiệm và trang thiết bị quân sự.

Trước cuộc gặp tại New York, Tổng thống Pezeshkian gửi lời cảm ơn Moscow về lập trường đối với cuộc xung đột với Iran và cho rằng, Nga và Iran có thể tăng cường phối hợp trước chính sách đơn phương của Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố cùng ngày, Tổng thống Iran nhận định, thời điểm kết thúc xung đột phụ thuộc vào lựa chọn của Washington.

Đáng chú ý, cuộc gặp diễn ra trong thời điểm các nỗ lực ngoại giao liên quan Iran tiếp tục được thúc đẩy tại New York.

Trước đó, Tehran cho biết, phái đoàn Iran tham dự Đại hội đồng LHQ được trao thẩm quyền thúc đẩy đàm phán, đồng thời đề xuất về việc chấm dứt tình trạng đối đầu đã được chuyển tới Washington thông qua các bên trung gian.

(theo Reuters)