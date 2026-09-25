Giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, giá dầu Brent tăng 3,52 USD, tương đương 3,4%; giá dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,7%. Có thời điểm trong phiên, giá cả hai loại dầu cùng tăng khoảng 5%.

Đến phiên sáng 25/9, giá dầu quay đầu giảm, giá dầu WTI ở mức 93,29 USD/thùng, giảm 1,32 USD, tương đương 1,40%. Trước đó, WTI đóng cửa ở mức 94,61 USD/thùng.

Giá dầu Brent ở mức 105,79 USD/thùng, giảm 1,25 USD, tương đương 1,17%. Mặt hàng này đóng cửa phiên trước ở mức 107,04 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ngày 25/9 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: TL.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên 24/9 sau khi lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung. Tuy nhiên, đà tăng sau đó thu hẹp khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang thảo luận về một lộ trình mở lại eo biển Hormuz.

Ngày 24/9, theo TASS, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch quân sự nhằm vào một mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco ở thành phố cảng Yanbu.

Trước đó, ngày 23/9, Iran đe dọa trả đũa các quốc gia láng giềng tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với các chuyến bay của Iran, bằng cách khiến sân bay tại những nước này trở nên “không thể sử dụng”.

Trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng, Saudi Arabia đang tăng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường ống Đông - Tây, tuyến dẫn dầu tới trung tâm xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động bốc dầu lên tàu chở dầu tại đây vẫn chưa được nối lại.

Trong khi đó, kỳ vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran phần nào hạ nhiệt áp lực lên thị trường. Các nhà đàm phán hai nước tại New York đang tìm kiếm một lộ trình từng bước chấm dứt xung đột, trong đó có việc Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran./.