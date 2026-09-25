Tin thế giới hôm nay 25/9: Chưa có quyết định về cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 25/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm cuộc đàm phán Mỹ - Trung, Pháp tuyên bố triển khai biện pháp quân sự để bảo vệ cảng dầu Ả Rập Xê Út, UAE đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không Iran, chưa có quyết định về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Mỹ - Trung cần tránh xung đột

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là “siêu trí tuệ”.

Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Hai nước cần coi nhau là đối tác thay vì đối thủ, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu.

Chưa có quyết định về cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ

Theo Reuters, Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau vào tháng 12. Moskva cũng cho rằng còn quá sớm để bàn về chương trình nghị sự của một cuộc gặp như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại, còn quá sớm để nói về điều này. Chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng tôi thực sự đánh giá cao lời mời này, chúng tôi trân trọng nó, và chúng tôi sẽ xem xét và phối hợp, sau đó sẽ đưa ra quyết định thích hợp”.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Putin tham dự cuộc họp G20 vào tháng 12 tại Miami, Florida, nơi ông có thể tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông Trump cố gắng làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không đạt được bước đột phá nào.

Ông Peskov nhắc lại lập trường của Nga rằng nước này đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình, không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Pháp sẽ gửi quân, vũ khí để bảo vệ cảng dầu Ả Rập Xê Út

Theo Reuters, hôm thứ Năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ điều quân đội và hệ thống phòng thủ đến Ả Rập Xê Út bảo vệ khu vực Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước công chúng trong một cuộc họp báo ở Paris (Pháp) ngày 18/9/2026. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 và France 2, ông Macron nói rõ: “Chúng tôi sẽ triển khai các nguồn lực quân sự, gồm binh sĩ, radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ khu vực Yanbu”. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, lực lượng nước này không có ý định tham gia giao tranh tại khu vực hay để “can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà để bảo vệ cơ sở này”.

Theo ông, cảng Yanbu là tuyến vận chuyển “hàng triệu thùng dầu” và đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công.

Động thái của Pháp được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Ngày 24/9, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào các khu vực Taif và Yanbu.

UAE đình chỉ các chuyến bay của Iran

Ngày 24/9, trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đăng tải cho biết: “Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không Iran đến và đi từ nước này cho đến khi có thông báo mới”.

Bảng thông tin chuyến bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran (Iran) ngày 23/9/2026. (Ảnh: AP)

Thông báo cho biết quyết định nhằm thực hiện các quy định liên quan đến lệnh cấm của Mỹ.

Động thái của UAE diễn ra sau khi Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực hàng không Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/9 cho biết hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế sẽ bị đình chỉ, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mới nhằm gây sức ép đối với Tehran.