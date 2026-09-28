Mở không gian phát triển kinh tế cửa khẩu

Sáng 28/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, hai khu vực cửa khẩu nằm trên tuyến biên giới với Trung Quốc và Campuchia, những đối tác quan trọng của Việt Nam, có nhiều tiềm năng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và hoạt động của doanh nghiệp. Việc triển khai các đề án nhằm tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân khu vực biên giới, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Địa phương cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, nhà ở và các dịch vụ để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực cửa khẩu.

Tập trung nhận diện, xử lý đúng những điểm nghẽn thực sự

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trên cơ sở đề xuất của Tây Ninh, Lào Cai và ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Tài chính thống nhất về sự cần thiết phát triển KKT cửa khẩu Mộc Bài và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương với các nước láng giềng và mở thêm không gian phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Qua rà soát, Bộ Tài chính cho rằng, cần tập trung nhận diện, xử lý đúng những điểm nghẽn thực sự thay vì đề xuất nhiều cơ chế, chính sách riêng lẻ.

Theo Bộ Tài chính, những nội dung pháp luật hiện hành đã quy định thì không tiếp tục đề xuất; những vấn đề mang tính phổ quát cần được xử lý trong chính sách chung; các vấn đề xuyên biên giới cần giải quyết thông qua hợp tác song phương. Chỉ những vấn đề thực sự đặc thù, pháp luật hiện hành chưa có công cụ xử lý mới cần xác định rõ vướng mắc, phạm vi tác động, nguồn lực và đánh giá hiệu quả để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Với KKT cửa khẩu Mộc Bài, Bộ Tài chính nhận diện 3 điểm nghẽn chính gồm: hạ tầng và kết nối chưa đồng bộ; chưa hình thành được các dự án đủ lớn để dẫn dắt, tạo chuỗi giá trị; năng lực thông quan, logistics và mức độ liên thông giữa cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) với cửa khẩu Bavet (Campuchia) còn hạn chế.

Đối với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, Bộ Tài chính đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng cơ chế thí điểm và các điều kiện cần thiết để triển khai hợp tác với phía Trung Quốc. Về ngân sách nhà nước, Lào Cai cần xác định cụ thể mục tiêu, danh mục dự án và nhu cầu nguồn lực làm cơ sở đề xuất bố trí vốn.

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Lào Cai nêu những kiến nghị, đề xuất về thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho KKT cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.

Đại diện các bộ, ngành tại cuộc họp cơ bản thống nhất với cách tiếp cận của Bộ Tài chính, đồng thời nhấn mạnh, việc phát triển hai khu vực cần gắn với hạ tầng giao thông, logistics, năng lực thông quan và kết nối xuyên biên giới.

Chỉ đề xuất cơ chế đặc thù đối với vấn đề pháp luật chưa quy định

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Tây Ninh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trong quá trình xây dựng các đề xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất với báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành. Theo đó, những cơ chế, chính sách đã được pháp luật quy định hoặc dự kiến được quy định trong các luật, nghị định sắp ban hành thì không tiếp tục đề xuất cơ chế riêng.

Nhấn mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu việc nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách, kể cả chính sách đặc thù, phải gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành theo chức năng quản lý nhà nước chủ động hướng dẫn, phối hợp với Tây Ninh và Lào Cai trong quá trình hoàn thiện hồ sơ các đề án./.