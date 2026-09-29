Lãi suất ngân hàng ngày 29/9: Lãi chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng lên mức 8,2% mỗi năm

Ghi nhận trong ngày 29/9/2026, các ngân hàng thương mại bao gồm MB, Techcombank và VPBank đẩy mạnh việc huy động vốn qua kênh phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG). Biểu lãi suất dành cho sản phẩm này đang cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi vượt biểu lãi suất thông thường

Tại MB, lãi suất huy động CCTG kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân đạt 8%/năm với điều kiện số dư mua tối thiểu từ 300 triệu đồng. Con số này cao hơn 3,25 điểm phần trăm so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Đối với kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng này áp dụng mức 9,1%/năm khi khách hàng mua từ 1 tỷ đồng và 9,2%/năm với mức giao dịch từ 10 tỷ đồng. Với mệnh giá tối thiểu từ 200.000 đồng, lãi suất MB niêm yết ở mức 1,8%/năm cho kỳ hạn ngày, 4%/năm cho kỳ hạn tuần, 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng.

Tại Techcombank, dòng CCTG Bảo Lộc áp dụng chênh lệch 1,1 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường cho mức mua từ 100 triệu đồng. Cụ thể, kỳ hạn từ 3-6 tháng có lãi suất đạt 8,2%/năm. Với giá trị nắm giữ 100 triệu đồng trong 6 tháng, tiền lãi thu về đạt 4.066.301 đồng, trong khi cùng số tiền này duy trì tại tài khoản thanh toán chỉ thu được 24.795 đồng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 15 ngày, 1 tháng và 2 tháng được Techcombank niêm yết lần lượt là 5%/năm, 7,2%/năm và 7,4%/năm.

Tại VPBank, sản phẩm CCTG Super Thịnh Vượng có mức lãi suất cao nhất là 9,2%/năm. Ngân hàng chia sản phẩm theo hai mức mệnh giá là 10 triệu đồng và 100 triệu đồng. Đối với gói 100 triệu đồng, lãi suất áp dụng từ 1 tháng đến dưới 2 tháng là 7,5%/năm; từ 2 tháng đến dưới 3 tháng là 7,7%/năm; từ 3 tháng đến dưới 4 tháng là 8,5%/năm và từ 4 tháng đến 1 năm đạt 9,2%/năm. Ở nhóm mệnh giá 10 triệu đồng, các mức này dao động từ 1,5%/năm đến 7,2%/năm tùy theo kỳ hạn.

Tác động từ biến động mặt bằng lãi suất

Song song với biến động lãi suất đầu vào, lãi suất cho vay trên thị trường ghi nhận ngưỡng 16%/năm tại một số danh mục. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp phụ thuộc đòn bẩy tài chính chịu áp lực chi phí vốn và kiểm soát dòng tiền. Ngược lại, các doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi quy mô lớn có thêm nguồn doanh thu tài chính từ việc tái phân bổ vốn vào các công cụ tiền gửi lợi suất cao.

Biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 29/9/2026

Bên cạnh các dòng chứng chỉ tiền gửi ưu đãi, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy và trực tuyến được ghi nhận như sau: