Từ 38 cây vàng, nông dân Hà Nội dựng trại gà thu tiền tỷ

Ít ai biết rằng, trước khi sở hữu trang trại quy mô hàng vạn con gà như hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Hải từng có những năm tháng bôn ba với đủ nghề để mưu sinh. Làm nhiều nhưng thu nhập của gia đình vẫn chưa mấy dư dả.

38 cây vàng và mô hình nuôi gà chuồng lạnh

Cũng trong những năm ấy, ông Hải để ý thấy một số hộ trong xã, bắt đầu đầu tư trang trại nuôi gà trắng và cho hiệu quả kinh tế khá tốt. Từ sự tò mò ban đầu, ông bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nghề chăn nuôi gà gia công quy mô lớn.

Ông Nguyễn Mạnh Hải, chủ trang trại gà có tiếng ở vùng đồi gò Ba Vì, thôn Yên Thịnh, xã Bất Bạt, Hà Nội.

“Qua tìm hiểu trên thị trường, tôi tình cờ biết đến mô hình chăn nuôi gà trắng của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam. Từ năm 2001, họ đã có một số trang trại nuôi gia công ở Ba Vì khá lớn. Sau khi tính toán, bàn bạc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định liên kết với công ty để nuôi gà trắng”, ông Hải kể.

Năm 2006 trở thành dấu mốc quan trọng với gia đình ông. Vợ chồng ông quyết định dồn toàn bộ số vốn tích cóp, khoảng 38 cây vàng để xây dựng trang trại chăn nuôi hiện đại đầu tiên. Thay vì làm chuồng hở theo cách quen thuộc thời bấy giờ, vợ chồng ông Hải lựa chọn mô hình chuồng lạnh khép kín, đặt xa khu dân cư và hạn chế tối đa người lạ ra vào. Đây là cách làm còn khá mới ở vùng nông thôn Ba Vì thời điểm đó.

Với sự thận trọng cùng tư duy kinh doanh sắc bén, dám thử cái mới cùng sự tư vấn, đồng hành của đội ngũ kỹ thuật công ty Japfa Việt Nam, ông Hải đã thành công ngay từ lứa gà đầu tiên. Với con giống, thức ăn chăn nuôi cùng sự tư vấn, giám sát kỹ thuật chặt chẽ, ông Hải tự tin thả nuôi các lứa gà tiếp theo, mỗi lứa hàng vạn con. “Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật bám chuồng và đào tạo kỹ thuật chăn nuôi cho tôi”, ông Hải chia sẻ.

Từ thành công của trại gà đầu tiên, năm 2008, ông Hải mạnh dạn xây dựng trại thứ hai và tiếp tục nâng cấp, mở rộng quy mô vào năm 2015.

Sau gần 20 năm tham gia mô hình chăn nuôi liên kết, vợ chồng ông Hải hiện sở hữu khu trang trại rộng 26.800m2 với 3 dãy chuồng gà khép kín, mỗi chuồng rộng khoảng 1.000m2. “Mỗi chuồng gà có công suất chăn nuôi từ 8.000 – 9.000 con/lứa. Với 3 dãy chuồng, tổng công suất chăn nuôi thường xuyên đạt khoảng 25.500 con gà”, ông Hải cho biết.

Bước chuyển từ nuôi gia công gà trắng sang gà màu

Sau 16 năm nuôi gà trắng, với khoảng 280 đàn đã được nuôi thành công, năm 2022 ông Hải một lần nữa quyết định thay đổi. Lần này, ông chuyển sang nuôi gà Mía. Đến nay, ông đã nuôi thành công khoảng 26 - 30 lứa gà màu.

Sau gần hai thập kỷ hợp tác bền chặt với Japfa, vợ chồng ông Hải hiện sở hữu khu trang trại rộng 26.800m2 với 3 dãy chuồng gà khép kín, mỗi chuồng rộng khoảng 1.000m2.

Theo ông Hải, mô hình nuôi gà Mía chuồng kín giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết thất thường lên thân nhiệt của gà, tránh được bệnh thương hàn do dính mưa như khi nuôi ngoài trời. Sau khoảng 120 ngày nuôi, gà Mía sẽ đạt biểu cân xuất chuồng từ 2,75 kg đến 2,9 kg/con, trong khi gà nuôi thả vườn bên ngoài thường chỉ đạt 2,4 - 2,5 kg. Nuôi chuồng kín tuy tốn tiền điện hơn, nhưng lại tiết kiệm rất nhiều chi phí thuốc thú y.

Trong 4 năm nuôi gia công gà màu cho Japfa, ông duy trì khá ổn định các chỉ số chăn nuôi. Trọng lượng gà xuất chuồng bình quân đạt 2,75 - 2,8 kg/con, trong khi tỷ lệ hao hụt chỉ dao động từ 3,8% - 4,2%; có đàn xuống mức khoảng 3%, thấp hơn định mức 5% theo hợp đồng giao khoán của công ty.

Nhờ hiệu quả chăn nuôi tốt, trang trại của ông thường xuyên nhận mức tiền công chăm sóc ở nhóm cao nhất, khoảng 8.000 - 9.000 đồng/kg gà màu xuất chuồng. Theo ông Hải, với một lứa vào đàn khoảng 25.500 con gà Mía, khi xuất chuồng trang trại có thể bàn giao cho công ty khoảng 24.200 con, tương đương 65 - 70 tấn gà thương phẩm.

Cũng theo chia sẻ của ông chủ trang trại này, mỗi lứa gà xuất chuồng, ông sẽ nhận được hơn 500 triệu đồng. Nhẩm tính, mỗi năm trang trại của ông có thể nuôi 2,5 lứa gà lông màu, trừ hết các chi phí nhân công, hao hụt, vận hành chuồng trại, lợi nhuận ông Hải thu được vào khoảng 1 tỷ đồng.

Hiệu quả từ mô hình gia công gà màu

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình chăn nuôi liên kết mà ông Hải tham gia cũng nằm trong hướng phát triển chăn nuôi gà màu được Japfa đẩy mạnh những năm gần đây.

Từ năm 2019, công ty bắt đầu mở rộng mô hình chăn nuôi gà ta, gà lông màu liên kết với nông hộ. Năm 2025, tổng đàn gà ta, gà lông màu trong hệ thống chăn nuôi gia công của doanh nghiệp đạt khoảng 40 triệu con và dự kiến tăng lên 50 triệu con trong năm 2026. Mỗi năm, công ty chi khoảng 544 tỷ đồng tiền công chăn nuôi cho các hộ liên kết, tương đương khoảng 45 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện mô hình chăn nuôi gà màu gia công của công ty có khoảng 700 hộ tham gia, với hơn 1.000 nhà gà, quy mô phổ biến từ 10.000 - 20.000 con. Mô hình có thể áp dụng linh hoạt từ chuồng hở đến chuồng kín, qua đó tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa với quy mô lớn hơn.

Với riêng gia đình ông Hải, thành quả sau gần 20 năm không chỉ được đo bằng quy mô trang trại hay khoản lợi nhuận tiền tỷ đồng mỗi năm. Trang trại của ông còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, trong đó có những người đã gắn bó suốt 16 - 17 năm.

Nhìn lại chặng đường gần hai thập kỷ nuôi gia công, ông Hải cho rằng giá trị của mô hình liên kết không chỉ nằm ở việc người chăn nuôi giảm bớt áp lực về đầu vào, đầu ra. Quan trọng hơn, các chủ trang trại có cơ hội tiếp cận quy trình quản lý bài bản, kỹ thuật và công nghệ mới trong chăn nuôi, đồng thời nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong những giai đoạn thị trường biến động.

Với ông Hải, chính sự tin tưởng được vun đắp qua từng lứa gà là yếu tố giúp mối hợp tác kéo dài đến hôm nay. “Sự uy tín và tôn trọng hợp đồng từ hai phía chính là sợi dây giúp mối liên kết này vững vàng qua những giai đoạn khó khăn của thị trường. Đó cũng là lý do từ khi bắt đầu chăn nuôi đến nay, tôi chỉ ký hợp đồng nuôi gia công với Japfa”, ông Hải chia sẻ.

Câu chuyện của ông Hải là một lát cắt cho thấy nông dân Hà Nội, đặc biệt tại các vùng ngoại thành, đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư quy mô lớn và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. Từ những mô hình như vậy, hiệu quả chăn nuôi được nâng lên, sinh kế của người dân được cải thiện, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện đại và bền vững.