Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Giám đốc IFC khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Tham dự buổi tiếp, về phía NHNN có đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía IFC có các Giám đốc vùng của Ngân hàng Thế giới (WB) và Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn chào mừng ông Arnaud Dupoizat cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với NHNN, đồng thời đánh giá cao những đóng góp thiết thực của IFC đối với sự phát triển của khu vực tài chính - ngân hàng và khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Thời gian qua, IFC đã cung cấp nguồn tài chính không nhỏ cho Việt Nam. Tổng dư nợ tính đến hiện tại là 2,6 tỷ USD; tổng vốn cam kết trong tài khóa 2026 là 3 tỷ USD cả vốn ngắn hạn và dài hạn. Thống đốc ghi nhận IFC không chỉ cung cấp, huy động nguồn vốn mà còn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Thống đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế là rất lớn. Việc huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững. Thống đốc khẳng định NHNN luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của IFC tại Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Ông Arnaud Dupoizat phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Arnaud Dupoizat bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên gặp và làm việc với Thống đốc Phạm Đức Ấn, đồng thời chúc mừng những kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian qua, và việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam. Ông cho rằng đây là một thành tựu quan trọng, thể hiện những nỗ lực và định hướng của Chính phủ Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính, qua đó mở ra thêm cơ hội thu hút nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đại diện IFC khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của IFC trong huy động các nguồn lực quốc tế cho Việt Nam.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia mà IFC có hoạt động quy mô lớn trong khu vực. IFC mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, huy động nguồn vốn quốc tế và hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực nông nghiệp và các dự án phát triển dài hạn. Trong thời gian tới, IFC sẽ tập trung phát triển các công cụ tài chính trên thị trường vốn có thể bổ trợ hiệu quả cho nguồn vốn ngân hàng, nhất là đối với các dự án dài hạn, dự án hạ tầng. IFC sẵn sàng hỗ trợ huy động thêm nguồn vốn quốc tế thông qua các cơ chế đồng tài trợ, tăng cường kết nối nhà đầu tư quốc tế với Việt Nam.

Đại diện IFC cảm ơn sự hỗ trợ của NHNN đối với IFC trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với WB và các cơ quan Việt Nam trong xây dựng, triển khai Khung Đối tác Quốc gia (CPF), qua đó huy động nguồn vốn tư nhân quy mô lớn phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chia sẻ thêm tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực phân bổ nguồn lực tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng, Thống đốc nhấn mạnh việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung, dài hạn có ý nghĩa quan trọng, qua đó bổ trợ cho nguồn vốn ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, nhất là đối với các dự án dài hạn, lĩnh vực hạ tầng và các lĩnh vực ưu tiên. Thống đốc mong muốn IFC tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong huy động các nguồn lực quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường tài chính và phục vụ các mục tiêu tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của IFC

Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ tin tưởng quá trình tham vấn giữa WB và các cơ quan của Việt Nam sẽ đạt được kết quả tích cực, qua đó sớm thống nhất các hoạt động và triển khai hiệu quả CPF, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tin tưởng ông Arnaud Dupoizat sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo IFC khu vực Đông Á và Thái Bình Dương thúc đẩy, phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống với Việt Nam theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.