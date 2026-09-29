Ấn tượng kết quả thu ngân sách hoạt động xuất nhập khẩu

Khởi sắc từ 2 cửa khẩu

Sau hợp nhất tỉnh, quy mô kinh tế của tỉnh lớn hơn, tiềm năng xuất nhập khẩu (XNK) gia tăng, nhất là các mặt hàng nông sản chế biến, hàng hóa qua Cảng Quy Nhơn.

Hơn nữa, QL 19 được đầu tư mở rộng kết nối từ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tiếp giáp với Campuchia đến Cảng Quy Nhơn giúp Gia Lai trở thành 1 trung tâm logistics quan trọng, kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, hoạt động XNK sôi động hơn.

Lực lượng Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: T.S

Nắm bắt cơ hội chiến lược này, Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn chủ động rà soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN) XNK, đặc biệt là các đơn vị có doanh thu và nộp ngân sách lớn.

Bên cạnh công tác tuyên truyền văn bản pháp luật mới, đơn vị còn triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho DN.

Đáng chú ý, việc phát huy tối đa hệ thống thông quan tự động kết nối 24/7 với Công ty CP Cảng Quy Nhơn và hệ thống xử lý thuế điện tử giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan từ 5-7 lần so với trước; đồng thời khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc hàng hóa và giảm chi phí cho DN.

Chính sự chuyển biến mạnh mẽ này đã nâng cao uy tín và thu hút ngày càng nhiều DN đăng ký làm thủ tục hải quan tại Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn - thông tin: 8 tháng năm 2026, có 647 DN thực hiện thủ tục hải quan tại cửa khẩu, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị cũng đã tiếp nhận 53.778 tờ khai hàng hóa XNK của DN, tăng 25,8%. Số tờ khai và lượng hàng hóa có giá trị tăng cao giúp tổng kim ngạch XNK qua cửa khẩu đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 19,1%. Nhờ đó, tổng thu ngân sách đạt hơn 576 tỷ đồng, vượt 21,5% so với chỉ tiêu 474 tỷ đồng do Chính phủ và UBND tỉnh giao trong cả năm 2026.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 9 tháng trong năm 2026 đạt hơn 264 triệu USD. Ảnh: Kim Linh

Hoạt động XNK qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng ghi nhận những bước tiến mới. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tính đến ngày 18-9, có 4.565 tờ khai hàng hóa XNK được thực hiện tại cửa khẩu, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XNK đạt 264,362 triệu USD. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu đạt 10,53 tỷ đồng, tăng 14%.

Hiện đại hóa cửa khẩu, tạo thuận lợi cho DN

Hoạt động XNK tăng trưởng đồng nghĩa với áp lực quản lý ngày càng lớn. Trong bối cảnh phương thức giao dịch, chuỗi cung ứng và công nghệ thương mại điện tử xuyên biên giới thay đổi liên tục, việc nhận diện rủi ro và phân loại đối tượng để áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông Đặng Ngọc Bình - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn - cho biết: Đơn vị tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, giúp DN tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và giảm thiểu giấy tờ trong hoạt động XNK, đảm bảo hàng hóa của DN thông quan nhanh.

Công tác đối thoại, hỗ trợ DN cũng được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hướng dẫn DN thực hiện đúng quy định ngay từ khâu khai báo hải quan.

Đơn vị cũng sẽ kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phương pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan hiện đại với truyền thống nhằm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép.

Tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ trung tâm cửa khẩu, khu phi thuế quan, khu cảng cạn để thu hút đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ, kho bãi...

Ngày 11-9-2026 UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với tổng vốn đầu tư hơn 182,85 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung phân khu 1 theo quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các khu chức năng.

Đồng thời tăng cường liên kết giữa khu kinh tế với hệ thống giao thông quốc gia, qua đó tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển KT-XH của khu vực.

Cùng với việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch, tỉnh triển khai mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kiểm soát hàng hóa, phương tiện, người qua lại, đảm bảo an ninh an toàn và tạo môi trường thuận lợi nhất cho DN và người dân.

Ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho hay: Bên cạnh mô hình cửa khẩu số tại cửa khẩu Lệ Thanh, đơn vị còn tăng cường phối hợp xây dựng cửa khẩu số Oyadav (Campuchia) và hỗ trợ DN kết nối, hợp tác thương mại với các đối tác tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy luồng hàng hóa XNK hai chiều tăng, tạo nguồn thu ngày càng bền vững cho ngân sách.