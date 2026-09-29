Giá bạc tại Phú Quý và Ancarat đồng loạt suy giảm, thị trường thế giới phục hồi nhẹ

Bạc miếng và bạc thỏi tại Phú Quý cùng DOJI đồng loạt giảm giá

Sáng ngày 29/09/2026, thị trường kim loại bạc trong nước chứng kiến đà suy giảm rõ rệt tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn. Cụ thể tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 được niêm yết ở mức 2.137.000 đồng mỗi lượng chiều mua vào và 2.203.000 đồng mỗi lượng chiều bán ra. Mức giá này đã hạ 28.000 đồng mỗi lượng chiều mua và 29.000 đồng mỗi lượng chiều bán so với giá niêm yết sáng phiên trước.

Các mặt hàng bạc 999 loại 10 lượng và 5 lượng tại hệ thống Phú Quý cũng giao dịch quanh mức 2.137.000 đồng mỗi lượng mua vào và 2.203.000 đồng mỗi lượng bán ra. Đối với đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức 2.137.000 đồng mỗi lượng và bán ra 2.514.000 đồng mỗi lượng. Đặc biệt, sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 loại một kilo ghi nhận mức giảm sâu 747.000 đồng mỗi ký ở chiều mua và 773.000 đồng mỗi ký ở chiều bán, lùi về mức 56.986.524 đồng mỗi ký mua vào và 58.746.520 đồng mỗi ký bán ra.

Cùng chung xu hướng đi xuống, Tập đoàn DOJI điều chỉnh giá bạc miếng giảm 12.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch. Thị giá hiện neo ở mức 2.172.000 đồng mỗi lượng chiều mua vào và 2.255.000 đồng mỗi lượng chiều bán ra. Tại hệ thống Ancarat, giá bạc miếng đang được giao dịch ở mức 2.118.000 đồng mỗi lượng mua vào và 2.184.000 đồng mỗi lượng bán ra, tương ứng mức giảm 13.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa ngày hôm qua.

Thị trường quốc tế ghi nhận sắc xanh nhờ sức ép từ đồng USD suy yếu

Trái ngược với đà giảm của thị trường trong nước, giá bạc trên thị trường quốc tế lại ghi nhận nhịp phục hồi. Trên các sàn giao dịch toàn cầu, giá bạc giao ngay neo ở mức 60,688 USD mỗi ounce, đánh dấu mức tăng 0,06% so với giá đóng cửa phiên liền trước. Yếu tố chính hỗ trợ đà tăng này xuất phát từ sự hạ nhiệt của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Việc lợi suất trái phiếu sụt giảm làm thu hẹp sức hấp dẫn của các tài sản sinh lãi, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho các loại kim loại quý không mang lại lợi tức như bạc. Thêm vào đó, đồng USD suy yếu cũng cung cấp động lực tăng giá bởi các mặt hàng kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này sẽ trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Dù ghi nhận tín hiệu tích cực, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đóng vai trò quyết định định hình xu hướng giá bạc trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện vẫn duy trì quan điểm điều hành chính sách tiền tệ thận trọng khi áp lực lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn và nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn cho thấy sức bền đáng kể. Trong những ngày tới, giới đầu tư toàn cầu sẽ tập trung phân tích các dữ liệu kinh tế quan trọng bao gồm chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân, chỉ số quản lý thu mua sản xuất và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các chỉ báo vĩ mô này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ, qua đó tác động mạnh lên thị trường bạc toàn cầu.