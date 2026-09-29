Giá vàng thế giới sáng 29/9 giảm về dưới 4.100 USD

Hiện tại, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.131,00 USD/ounce, giảm khoảng 3,8% so với phiên trước. Tại thời điểm mở cửa, giá vàng thậm chí rơi xuống dưới vùng giá 4.100 USD.

Tâm lý thị trường tiếp tục bị chi phối bởi giá dầu cao hơn, lợi suất trái phiếu tăng và triển vọng chính sách lãi suất của Fed theo hướng thắt chặt hơn.

Giá vàng giảm mạnh sáng 29/9 (ảnh AI).

Giới đầu tư đã định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10, trong khi chỉ số USD duy trì quanh mức 101,16 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5,23%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Hiện giới đầu tư đang chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo có thể tác động lên giá vàng trong tuần này gồm số liệu việc làm, thu nhập cá nhân tháng 8 và chỉ số lạm phát PCE, số liệu việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số sản xuất ISM và báo cáo việc làm tháng 9.

Lạm phát cao hơn hoặc dữ liệu thị trường lao động tích cực hơn có thể tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng thông qua kỳ vọng lãi suất, trong khi các số liệu yếu hơn sẽ cho thấy liệu đợt bán tháo vừa qua đã phản ánh đầy đủ rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ hay chưa.

Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục là động lực địa chính trị chính đối với giá dầu, đồng thời tạo áp lực gián tiếp đáng kể lên giá vàng.

Giá dầu đã tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển, trước khi thu hẹp đà tăng sau khi các nhà trung gian hòa giải Qatar cho biết đang thúc đẩy các cuộc đàm phán riêng với các quan chức Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent tăng 96 cent, tương đương 0,9%, lên 105,28 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 19 cent, tương đương 0,2%, lên 92,60 USD/thùng. Mức tăng giá chốt phiên thấp hơn vẫn khiến chênh lệch giá Brent - WTI duy trì ở mức lớn và phí bảo hiểm rủi ro vận chuyển ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc.

Đối với kim loại quý, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, nhưng động lực chi phối trong phiên thứ Hai mang tính tiêu cực. Giá dầu cao hơn làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó đẩy lùi kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách của Fed và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các kim loại không sinh lời.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua vùng kháng cự từ 4.199,00 đến 4.223,90 USD/ounce, với các mục tiêu tiếp theo tại 4.244,00 USD/ounce và 4.257,00 USD/ounce.

Mục tiêu giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.162,69 USD/ounce, với các mục tiêu thấp hơn tại 4.152,00 USD/ounce và sau đó là 4.128,00 USD/ounce. Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.199,00 USD/ounce, tiếp theo là 4.223,90 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.162,69 USD/ounce, tiếp theo là 4.152,00 USD/ounce.