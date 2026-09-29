Hải Phòng quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,5%

Ngày 28/9, UBND TP Hải Phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm; đồng thời triển khai các giải pháp trọng tâm quý IV/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính và các sở, ngành tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, có 10/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra hoặc bám sát kế hoạch năm.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,14% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%).

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và du lịch ghi nhận nhiều kết quả tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,08% (đạt 320.890 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%; đón 13,95 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đạt trên 3,63 tỷ USD, gấp 1,64 lần cùng kỳ và đạt 93,3% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 162.173 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán giao và tăng 11,7% so với cùng kỳ; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 72.974 tỷ đồng (đạt 86,7% dự toán).

Thành phố tiếp tục mở rộng không gian phát triển mới với 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 khu công nghiệp đã khởi công; hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý đối với 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo đúng kế hoạch.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sắc: học sinh thành phố đạt 208 giải học sinh giỏi quốc gia, điểm thi tốt nghiệp THPT của thành phố xếp thứ 3 toàn quốc; chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân đã đạt 57,3% dân số thường trú; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phiên họp đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ 3 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản đề ra gồm tốc độ tăng trưởng GRDP, chỉ số IIP và số doanh nghiệp thành lập mới; công tác thu ngân sách còn 21 địa phương đạt dưới 70% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 72% kế hoạch (sau loại trừ tiết kiệm chi 5%), còn 7 địa phương giải ngân dưới 65%; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm ở các địa phương còn chậm so với yêu cầu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 đặt ra rất cao (đạt 14,5%), là thách thức rất lớn đối với cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải quán triệt sâu sắc phương châm “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả”; lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ” đối với từng nhiệm vụ và tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm tra, đôn đốc đến cùng.

Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV năm 2026 đạt 14,5%.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cao độ tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu đúng, thu đủ và chống thất thu ngân sách; tập trung đôn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện đề án khôi phục ngành đóng tàu, chuẩn bị chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng ngành Công Thương trong tháng 10 và các điều kiện khởi công 3 cụm công nghiệp mới; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”; bảo đảm các điều kiện tổ chức năm học mới, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân và các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.