Tin tuyển nhân viên nhặt rác gây xôn xao vì yêu cầu 4 năm kinh nghiệm

Ảnh minh họa: The Sun

Những người tìm việc ứng tuyển vị trí nhân viên nhặt rác tại Cheshire (Anh) không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu kinh nghiệm lên tới 4 năm, theo The Sun.

Theo đó, công ty Peter Ashley Ltd đang tìm kiếm nhân viên nhặt rác để làm việc tại các không gian công cộng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần chủ động.

Đáng chú ý, tin tuyển dụng ban đầu nêu rõ ứng viên phải có 4 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cho biết 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, chăm sóc cảnh quan là một lợi thế.

Ứng viên cũng được yêu cầu có kinh nghiệm về cảnh quan hoặc làm vườn, khả năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt khi làm việc với công chúng.

Những yêu cầu này khiến người tìm việc cảm thấy khó hiểu. Một ứng viên giấu tên cho biết ban đầu nghĩ công việc nhặt rác là một việc tương đối đơn giản và bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận.

“Khi tôi nhìn thấy tin tuyển dụng ghi công việc nhặt rác, tôi nghĩ ‘việc này mình làm được’, rồi tôi định nộp đơn”, ứng viên cho biết.

Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ các yêu cầu, anh tỏ ra bất ngờ. Người này cho biết anh chỉ muốn tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Công việc yêu cầu thời gian làm việc 3 ngày/tuần, 8 giờ/ngày.

Trước những phản ứng về yêu cầu 4 năm kinh nghiệm, Peter Ashley Ltd thừa nhận tin tuyển dụng đã có sai sót.

Đại diện công ty cho biết yêu cầu về kinh nghiệm đáng lẽ phải được ghi là “được ưu tiên” thay vì “bắt buộc”. “Đó là một lỗi ghi chép. Lỗi này hiện đã được sửa chữa”, công ty giải thích.

Không chỉ tại Anh, công việc nhặt rác cũng xuất hiện trong các tin tuyển dụng ở nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, yêu cầu kinh nghiệm có sự khác biệt đáng kể.

Tại Owen Sound, Ontario (Canada), công ty Gorilla Property Services từng đăng tuyển vị trí nhặt rác tại bãi đỗ xe vào ban đêm. Công việc bán thời gian, mức lương được đăng là 22-25 CAD/giờ (khoảng 400.000 - 450.000 đồng). Công việc ưu tiên người có 1 năm kinh nghiệm nhặt rác hoặc bảo trì cảnh quan.

Tại Mỹ, các tin tuyển dụng vị trí kiểm soát và thu gom rác cũng tập trung nhiều hơn vào thể lực, khả năng làm việc độc lập và sử dụng các dụng cụ cơ bản, thay vì yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm.