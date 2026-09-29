Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất cuối năm

Cùng với tăng công suất, doanh nghiệp cũng chú trọng kiểm soát chi phí, giữ ổn định lao động, nâng chất lượng sản phẩm, chủ động chuẩn bị nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm tới.

Công nhân Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Tăng công suất, giữ nhịp đơn hàng

Tại Nhà máy may Đại Từ 1 của Công ty CP Đầu tư Quốc tế THAGACO, các chuyền may đang tập trung hoàn thành những đơn hàng theo lịch giao cho đối tác. Có thời điểm, người lao động làm thêm từ 1-2 giờ mỗi ngày hoặc được bố trí thêm ca để bảo đảm tiến độ.

Theo đại diện doanh nghiệp, đơn hàng đã được ký đến quý II/2027. Lịch sản xuất kéo dài tạo điều kiện duy trì việc làm cho hơn 4.000 lao động trong toàn công ty, với thu nhập bình quân từ 12-14 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc bố trí nhân lực, THAGACO chú trọng các chính sách dành cho người lao động trong giai đoạn cao điểm. Chị Hoàng Thị Tuyên, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, Nhà máy may Đại Từ 1, cho biết: Công ty thực hiện chế độ tiền làm thêm giờ, thưởng sản lượng, chuyên cần và cải thiện thực đơn bữa ăn hằng ngày. Những chính sách này giúp người lao động yên tâm làm việc, cùng doanh nghiệp hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ.

Cùng với tổ chức lại ca làm, THAGACO đầu tư nâng năng lực sản xuất. Trong năm 2026, Công ty đã đưa Nhà máy may Thagaco Smart Green Định Hóa vào vận hành. Tại các nhà máy Đại Từ 1 và Đại Từ 2, doanh nghiệp bổ sung máy cắt, máy ép nhiệt và chuyền treo, góp phần tăng khoảng 20% hiệu suất làm việc.

Hoạt động sản xuất nhôm Billet tại Công ty CP Aluminum Hàn Việt, Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Nhà máy may Đại Từ 1: Đầu tư thiết bị giúp giảm thời gian ở một số công đoạn, tăng khả năng đáp ứng đơn hàng. Tuy nhiên, với hàng may mặc xuất khẩu, tiến độ giao hàng chỉ là một trong những yêu cầu của hợp đồng; sản phẩm còn phải đáp ứng quy cách và tiêu chuẩn của đối tác. Áp lực cuối năm vì thế không chỉ nằm ở việc sản xuất được nhiều hơn, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng ổn định khi khối lượng công việc tăng.

Không chỉ ngành may, các doanh nghiệp phục vụ xây dựng công nghiệp cũng đang chuẩn bị nguồn lực cho nhu cầu thị trường cuối năm. Công ty CP Kết cấu thép và Xây dựng Tân Khánh, tại phường Phổ Yên, là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép, khung nhà thép tiền chế, tấm lợp kim loại; đồng thời thiết kế, cung cấp bồn chứa, bể chứa, si lô và thiết bị nâng hạ phục vụ các công trình công nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, doanh nghiệp đã trang bị các thiết bị gia công kim loại như máy cắt, máy hàn tự động, hệ thống làm sạch bằng phun bi; máy móc phục vụ thi công tại công trường.

Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty, cho biết: Hiện mỗi tháng đơn vị cung cấp cho thị trường khoảng 500 tấn kết cấu thép. Chúng tôi có đơn hàng quanh năm, nhưng dịp cuối năm lượng đơn hàng thường tăng thêm từ 15-20%.

Liên kết nguồn lực để mở rộng thị trường

Ở một hướng khác, Công ty CP CNT Group phát triển theo hướng kết nối nhiều lĩnh vực trong cùng hệ thống. Từ nguồn nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng và hạ tầng như xi măng Cao Ngạn, gạch Terrazzo, đá nhân tạo CNT Rheocore, bê tông asphalt... Bên cạnh đó, doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực cung ứng xăng dầu, dịch vụ nhà hàng và bất động sản.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP CNT Group, từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp đạt doanh thu tăng hơn 10% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này tạo cơ sở để công ty tiếp tục triển khai kế hoạch những tháng cuối năm.

Công ty Than Khánh Hòa tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực, đẩy mạnh sản xuất những tháng cuối năm.

Nhìn từ hoạt động của từng doanh nghiệp trên địa bàn, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng. Theo số liệu thống kê được nêu trong báo cáo dự ước, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh quý III/2026 tăng 24,8% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 23%, mức cao nhất trong cùng kỳ năm năm gần đây.

Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 23,5%. Ngành công nghiệp tiếp tục được định hướng phát triển theo chiều sâu, ưu tiên công nghệ cao, sản xuất xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và nâng cao năng suất lao động.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,1 tỷ USD, tăng 22,82% so với cùng kỳ và đạt 86,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21,35 tỷ USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ, đạt 97,35% kế hoạch năm. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì thặng dư....

Đá nhân tạo được sản xuất tại Công ty CP CNT Group.

Trong thu hút đầu tư, đến ngày 14/9/2026, toàn tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư đối với 36 dự án trong nước, tổng vốn 42.000 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án, tổng vốn trên 1.860 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 34 dự án, với tổng vốn tăng thêm 2.284 tỷ đồng.

Tổng vốn FDI tăng thêm đạt 8,05 tỷ USD, gồm 23 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ USD và 22 dự án điều chỉnh, trong đó có 20 lượt điều chỉnh tăng vốn. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư cũng như dư địa phát triển công nghiệp của địa phương, tạo điều kiện hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm.

Tháo gỡ sức ép trong chặng nước rút

Bước vào 3 tháng cuối năm, khả năng giữ nhịp của ngành chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử và các ngành xuất khẩu chủ lực, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Dù vậy, sản xuất vẫn chịu sức ép từ cạnh tranh trong tuyển dụng lao động, biến động giá nguyên vật liệu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Khi nhiều đơn vị cùng tăng công suất, việc tuyển được người lao động phù hợp, giữ ổn định đội ngũ và bảo đảm tiến độ đơn hàng trở thành bài toán chung.

Ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Nhà máy may Đại Từ 1, cho biết: Từ phía doanh nghiệp, chúng tôi chủ động cải thiện phúc lợi và tổ chức sản xuất gắn chặt hơn với nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và đảm bảo đời sống cho công nhân lao động. Mỗi giải pháp tác động đến một khâu khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu giữ cho dây chuyền vận hành ổn định.

Sản xuất đá nhân tạo CNT Rheocore tại Công ty CP CNT Group.

Ở phía chính quyền, việc nắm bắt, xử lý khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, chia sẻ: Các chương trình gặp mặt, đối thoại và “Trà sáng cùng doanh nhân” đã tạo thêm cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách, phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị. Qua đối thoại, những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và hoạt động sản xuất, kinh doanh được chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ.

Theo ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng công nghiệp và quan tâm các điều kiện về điện, logistics, nhân lực. Kết quả tăng trưởng công nghiệp 9 tháng là sự cộng hưởng giữa tín hiệu thị trường, nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp và các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được triển khai từ địa phương.

Những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường trong nước, ngoài nước.

Với doanh nghiệp, chặng nước rút không dừng ở việc tăng ca hay nâng công suất; điều quan trọng là hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ, giữ chất lượng sản phẩm và ổn định việc làm.

Kết quả của từng đơn hàng sẽ góp phần quyết định mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời tạo cơ sở cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.