Mở đường cho khát vọng doanh nhân

Niềm tin pháp lý mở đường cho doanh nhân đổi mới, đầu tư và vươn xa. Ảnh minh hoạ AI

Doanh nhân dẫn dắt, doanh nghiệp cùng lớn lên

Khát vọng phát triển đất nước đòi hỏi những động lực tăng trưởng mới và đội ngũ doanh nhân đủ sức làm chủ công nghệ, dẫn dắt các ngành kinh tế mới. Bằng khả năng kết nối vốn, tri thức, con người và thị trường, doanh nhân biến nguồn lực thành giá trị, gắn thành công của doanh nghiệp với trách nhiệm xây dựng quốc gia hùng cường.

Trong bài “Chắp cánh những doanh nhân dân tộc” của mình, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, đặt vấn đề về vai trò doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới. Theo tác giả, năng lực doanh nhân cần được nhìn nhận qua khả năng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và đóng góp vào giải quyết những yêu cầu của đất nước.

Góc nhìn này gợi mở cách đánh giá sự trưởng thành của doanh nghiệp: Bên cạnh quy mô, cần quan tâm đến chất lượng phát triển và khả năng tạo giá trị lâu dài. Một doanh nghiệp nâng được năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường sẽ có thêm điều kiện đóng góp bền vững cho nền kinh tế.

Trao đổi với báo chí nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh ba vai trò của doanh nghiệp tiên phong xây dựng nền tảng cạnh tranh, lựa chọn lĩnh vực có hiệu quả cao và dẫn dắt những ngành then chốt, tạo điểm tựa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia liên kết.

Điều đáng chú ý là sự phát triển của doanh nghiệp đầu tàu cần tạo cơ hội cho cả hệ thống nhà cung cấp. Khi doanh nghiệp nhỏ được tham gia chuỗi sản xuất, yêu cầu về chất lượng, tiến độ và quản trị có thể trở thành động lực để nâng năng lực.

Tuy nhiên, liên kết chỉ bền vững khi mỗi bên có khả năng thực hiện cam kết. Doanh nghiệp nhỏ cần chuẩn hóa sản phẩm, quản lý dòng tiền; doanh nghiệp lớn cần xây dựng quan hệ cung ứng ổn định. Chính sách hỗ trợ cũng cần hướng vào những điều kiện giúp các bên hợp tác hiệu quả.

Theo Chủ tịch VCCI, cải thiện thể chế kinh doanh và hỗ trợ hội nhập quốc tế là hai nhiệm vụ cần triển khai song song. Môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển nội lực; năng lực hội nhập mở rộng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Niềm tin phải được củng cố bằng thực thi

TS. Bùi Thanh Minh cho rằng: Muốn có doanh nhân dân tộc không thể chỉ kêu gọi doanh nhân hãy nghĩ lớn, mà cần một hệ chính sách đủ tầm để người có tài kinh doanh được phát triển, người làm ăn chân chính được bảo vệ, người đổi mới sáng tạo được thử nghiệm và doanh nghiệp có năng lực được trao cơ hội nhận những bài toán lớn. Hay nói đúng hơn điều đầu tiên doanh nhân cần là sự an tâm để đầu tư dài hạn.

Để doanh nhân có thể nghĩ lớn, đầu tư dài hạn, cần chính sách bảo vệ người kinh doanh chân chính, tạo cơ hội thử nghiệm và giao nhiệm vụ tương xứng với năng lực doanh nghiệp. Sự an tâm ấy phải dựa trên pháp luật rõ ràng, quyền tài sản được bảo vệ, chi phí tuân thủ có thể dự báo và trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự được phân định minh bạch.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng. Nghị quyết cũng đặt nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về thực thi hợp đồng, rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Những định hướng đó cần được chuyển thành kết quả doanh nghiệp có thể cảm nhận: hợp đồng được thực hiện, tranh chấp được giải quyết công bằng, tài sản hợp pháp được bảo vệ. Với doanh nghiệp đầu tư vào sáng tạo, bảo vệ sở hữu trí tuệ còn là điều kiện để thành quả nghiên cứu có giá trị thương mại.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự. Việc cụ thể hóa phải bảo đảm đúng pháp luật, vừa xử lý vi phạm, vừa bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Tại cuộc gặp doanh nghiệp ngày 25/8/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chính sách ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện và giảm thực chất thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây cũng là thước đo để đánh giá cải cách: doanh nghiệp có hoàn thành thủ tục thuận lợi hơn, có giảm nguồn lực dành cho việc tuân thủ hay không.

Tôn vinh doanh nhân vì thế cần đi cùng hành động tháo gỡ vướng mắc. Một môi trường minh bạch, thực thi nhất quán sẽ giúp doanh nghiệp dành thêm nguồn lực cho sản xuất, đào tạo và đầu tư. Đó là nền tảng để khát vọng kinh doanh chuyển thành giá trị cho xã hội.