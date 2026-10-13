Phường Nam Hoa Lư gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí lãnh đạo phường Nam Hoa Lư tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hiện nay, trên địa bàn phường Nam Hoa Lư có 619 doanh nghiệp và 2.041 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh khá đa dạng, từ đầu tư xây dựng, sản xuất đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, thêu ren, may mặc, đồ mộc đến thương mại, dịch vụ, lưu trú và các hoạt động phục vụ du lịch. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp ngân sách, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành tặng hoa chúc mừng những kết quả đạt được của phường Nam Hoa Lư trong 9 tháng năm 2026.

Phát huy lợi thế về di sản văn hóa, du lịch và các nghề truyền thống, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, mộc Ninh Phong, thêu ren Ninh Hải tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, toàn phường đón trên 3 triệu lượt khách tham quan, doanh thu du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.026 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch giao.

Cùng với phát triển kinh tế, phường chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, UBND phường tiếp nhận 13.467 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 13.449 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hạn, trước hạn đạt 99,68%.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất, tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và đồng hành cùng địa phương.

Đồng chí khẳng định, phường tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà trong thực thi công vụ. Chính quyền phường chủ động lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường liên kết, đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gắn sản xuất và phát triển làng nghề với du lịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá công khai, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và quyền lợi của du khách. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, quan tâm đời sống người lao động, góp phần xây dựng phường Nam Hoa Lư ngày càng phát triển.