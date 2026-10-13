Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm sàn

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên giao dịch ngày 13/10. VN-Index có thời điểm hồi phục trong phiên sáng, vượt mốc 1.725 điểm, nhưng không duy trì được đà tăng khi áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu. Kết phiên, chỉ số giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719 điểm.

Tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt khoảng 14.366 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.

Điểm đáng chú ý trong phiên là diễn biến của cổ phiếu NVB thuộc Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Mã này giảm 9,7%, xuống 14.900 đồng/cổ phiếu, với gần 4 triệu đơn vị được khớp lệnh.

NVB giảm sàn xuống 14.900 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%, VIB tăng 0,73% và SHB tăng 0,48%. Ngược lại, LPB giảm 2,36%, STB giảm 1,94%, BID giảm 1,48% và VCB giảm 0,71%.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực khi VND giảm 1,9%, VIX giảm 1,71%, SSI giảm 0,79% và VCI giảm 0,54%. Trong khi đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được sắc xanh, như VIC tăng 1,37% và VHM tăng 0,78%, góp phần hạn chế mức giảm của VN-Index.

Dù vậy, lực đỡ từ nhóm bất động sản chưa đủ giúp chỉ số lấy lại đà hồi phục. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều, trong khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu lớn.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 463 tỷ đồng trong phiên 13/10. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 106,8 tỷ đồng, tiếp đến là GMD, MSB, VPB và TCB.

FPT đã trải qua 11 phiên liên tiếp bị khối ngoại bán ròng. Tính từ đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 180 triệu cổ phiếu FPT, tương đương hơn 14.700 tỷ đồng.

VN-Index kết phiên trong trạng thái giảm nhẹ, thế nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán cho thấy đà hồi phục vẫn thiếu sự đồng thuận. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến dòng tiền và sự phân hóa giữa các nhóm ngành để đánh giá khả năng ổn định của thị trường trong những phiên tiếp theo.