Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh đổi mới, khát vọng vươn xa

Ông Lê Viết Thảo – Chủ tịch HĐQT Mitraco Hà Tĩnh: Đổi mới quản trị, nâng tầm doanh nghiệp

Hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp... Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Mitraco Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp đa ngành gắn liền với hành trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 2026, lợi nhuận sau thuế ước tăng 15,3%, nộp ngân sách tăng 62% so với năm 2025. Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực trong sản xuất - kinh doanh mà còn là động lực để Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững.

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, Mitraco Hà Tĩnh xác định cơ hội phát triển nằm ở khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp tập trung rà soát nội lực, tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả; khai thác tốt hơn các nguồn lực vốn, tài sản, con người, tài nguyên và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Đổi mới quản trị được xác định là khâu đột phá, Mitraco Hà Tĩnh đang xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2035; đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và quy trình, gắn đánh giá hiệu quả công việc với phân cấp, phân quyền thực chất; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào điều hành, sản xuất - kinh doanh. Mitraco Hà Tĩnh xác định việc nâng tầm doanh nghiệp không chỉ là gia tăng doanh thu hay lợi nhuận, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực chất. Đây cũng là nền tảng để đơn vị phát triển bền vững, phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Thế Cường – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc: Mở rộng ngành nghề tiềm năng để “đi đường dài”

Năm 2026, khối doanh nghiệp xây lắp đối mặt nhiều thách thức khi giá nguyên vật liệu biến động, nguồn cung khan hiếm, chi phí thi công gia tăng. Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ chủ động nguồn lực, linh hoạt trong điều hành và kiên định với mục tiêu giữ vững uy tín nhà thầu qua tiến độ và chất lượng các công trình. Nhờ chiến lược điều hành hiệu quả, năm 2026, doanh thu của công ty ước tăng 21%, lợi nhuận sau thuế tăng 127,9%, nộp ngân sách tăng 74%, tạo việc làm cho 140 lao động địa phương; được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu.

Để “đi đường dài”, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc đang từng bước đa dạng hóa ngành nghề, đón đầu nhu cầu thị trường thông qua mở rộng kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng; xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm công nghệ cao; đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Cùng với mở rộng lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp chú trọng đầu tư nguồn lực, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Với hướng đi này, công ty kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, “phân tán rủi ro”, phát huy thế mạnh hiện có và xây dựng nền tảng phát triển ổn định trong dài hạn.

Bà Lê Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty CP TM BT Kim Ngân: Kết nối đưa thương hiệu Việt vươn xa

Với tư duy năng động và khát vọng lan tỏa thương hiệu Việt, bà Lê Thị Như Thủy đã xây dựng hệ thống phân phối xe máy quy mô lớn với 10 cửa hàng ở Hà Tĩnh; đồng thời mở rộng kinh doanh ô tô, đầu tư phát triển hệ thống VinFast Bình Thủy với 6 showroom hiện đại tại Hà Tĩnh và 2 showroom tại TP Hồ Chí Minh. Nhạy bén trước xu hướng thị trường, quyết đoán trong chiến lược kinh doanh, doanh nhân Lê Thị Như Thủy đã đưa doanh nghiệp tăng tốc mạnh mẽ, được vinh danh doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Doanh thu năm nay của công ty ước tăng 77,4%, nộp ngân sách tăng 24% so với năm 2025, tạo việc làm cho gần 500 lao động.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất ô tô điện, xe máy điện, bà Lê Thị Như Thủy nhìn nhận, đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, gia tăng kết nối và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản phẩm Việt. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, mở rộng mạng lưới phân phối.

Với doanh nhân Lê Thị Như Thủy, phát triển doanh nghiệp không chỉ là tăng trưởng về quy mô, doanh thu mà còn là hành trình kết nối thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu bảo hộ lao động LASA: Đầu tư nền tảng marketing, tạo đà tăng trưởng

Trong thị trường thiết bị bảo hộ lao động ngày càng cạnh tranh, chi phí nhân sự và vận hành gia tăng, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu bảo hộ lao động LASA lựa chọn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm chiến lược là xây dựng nền tảng marketing vững mạnh, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu LASA trên toàn quốc, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Chiến lược kinh doanh linh hoạt cùng nỗ lực đổi mới đã tạo nên bước tăng trưởng nổi bật cho LASA trong năm 2026 với doanh thu ước tăng 178% so với năm 2025.

Người đứng đầu LASA sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng nhóm khách hàng, tăng cường hợp tác các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ lao động; đẩy mạnh ứng dụng AI vào quản trị, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Với ông Nguyễn Văn Hiếu, xây dựng nền tảng marketing không chỉ là giải pháp quảng bá thương hiệu, mà còn là bước đi chiến lược để doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên số. Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu 2026 là động lực để ông tiếp tục đưa LASA vươn ra thị trường, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Ngày 9/10, UBND tỉnh long trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh 20 doanh nghiệp tiêu biểu và 11 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Đây không chỉ là dịp ghi nhận nỗ lực, kết quả nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất - kinh doanh, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của Hà Tĩnh.