Bắc Ninh gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Dự hội nghị có các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng gần 400 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố...

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của giới Công Thương Việt Nam theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, sự kiện này càng có ý nghĩa sâu sắc khi từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra chặng đường phát triển mới với vị thế, không gian và khát vọng lớn hơn nhằm xây dựng đô thị hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt trên 70 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt 18,7 tỷ USD; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178 tỷ USD. Toàn thành phố hiện có trên 40 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 93,7% GRDP, tạo việc làm cho trên 1 triệu lao động. Bên cạnh đóng góp lớn về tăng trưởng và ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực chung tay trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội cho người lao động.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (thứ 7 từ phải qua) và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn (thứ 5 từ trái qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích tiêu biểu đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước năm 2025.

Dù vậy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp như: Tiềm lực chưa tương xứng với vị thế trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao; phần lớn doanh nghiệp vẫn dựa trên nguồn lực truyền thống; thiếu các tập đoàn nội địa đủ tầm làm chủ công nghệ cao; sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp nội địa còn lỏng lẻo; tính cạnh tranh và chuỗi giá trị chưa cao...

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thành động lực bứt phá; chú trọng xây dựng chiến lược dài hạn, nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, hợp tác, chia sẻ nguồn lực, gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn FDI, đồng thời coi trọng văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội.

Về phía chính quyền thành phố, ông Phạm Hoàng Sơn cam kết chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch quy trình, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn nhân lực để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của lãnh đạo thành phố dành cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Đại diện các doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách và trách nhiệm xã hội, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại diện 07 tổ chức Hội doanh nghiệp và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 31 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tích cực hoạt động từ thiện, an sinh xã hội năm 2025; có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp thành phố.

Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.