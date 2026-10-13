Bộ Công Thương gia hạn áp thuế chống bán phá giá sợi polyester

Phòng vệ thương mại góp phần hỗ trợ ngành sợi trong nước

Cục Phòng vệ thương mại vừa cho biết, ngày 13/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký, ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả điều tra rà soát cuối kỳ, được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester thuộc phạm vi vụ việc được gia hạn thêm 5 năm.

Bộ Công Thương gia hạn biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester từ 4 quốc gia.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ 4 quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên. Đến ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT và thông báo kèm theo về việc rà soát cuối kỳ đối với vụ việc ER01.AD10.

Theo đánh giá của Cơ quan điều tra, sau thời gian áp dụng, biện pháp chống bán phá giá đã phát huy những hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước, góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng và hạn chế tác động của hành vi bán phá giá.

Trong thời gian áp dụng biện pháp, lượng nhập khẩu sản phẩm thuộc phạm vi điều tra từ các nước đã giảm đáng kể so với đầu thời kỳ rà soát. Đây là một trong những yếu tố góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Biện pháp cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng công suất và phát triển các cơ sở sản xuất mới. Tổng sản lượng thành phẩm trong nước gia tăng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sợi cho thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động sản xuất sợi tạo điều kiện duy trì và mở rộng quy mô lao động của ngành, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động tại các địa phương. Biện pháp chống bán phá giá đồng thời hỗ trợ duy trì chuỗi giá trị dệt may trong nước, từ nhu cầu đối với nguyên liệu, dịch vụ ở thượng nguồn đến việc cung cấp nguyên liệu cho các công đoạn dệt, nhuộm ở hạ nguồn.

Những tác động này phù hợp với định hướng phát triển nguồn nguyên, phụ liệu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may.

Nguy cơ thiệt hại nếu chấm dứt biện pháp

Dù các chỉ số của ngành sản xuất trong nước có cải thiện một phần, Cơ quan điều tra xác định vẫn có bằng chứng rõ ràng về khả năng ngành tiếp tục chịu thiệt hại đáng kể nếu biện pháp chống bán phá giá bị chấm dứt.

Kết quả rà soát cho thấy, trong thời kỳ rà soát, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn được bán phá giá vào Việt Nam. Hành vi này có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn nếu không còn biện pháp chống bán phá giá.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra tiếp tục gia tăng trong thời kỳ rà soát, đặc biệt là hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Trong trường hợp chấm dứt áp thuế, hàng nhập khẩu có khả năng tăng nhanh về lượng với mức giá thấp, gây sức ép chênh lệch giá, ép giá và kìm giá đối với sản phẩm tương tự sản xuất trong nước.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận một số chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước còn diễn biến bất lợi, gồm sản lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng công suất, thị phần, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền. Những yếu tố này cho thấy ngành vẫn đối mặt với nguy cơ thiệt hại đáng kể.

Ngoài ra, Trung Quốc có năng lực sản xuất và xuất khẩu sợi polyester lớn. Trong khi đó, một số thị trường nước thứ ba đang duy trì biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sợi thuộc phạm vi rà soát. Điều này làm gia tăng nguy cơ hàng hóa chuyển hướng sang Việt Nam nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Trên cơ sở các đánh giá nêu trên, Cơ quan điều tra kết luận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện rà soát có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước nếu chấm dứt biện pháp. Dự thảo kết luận rà soát cuối kỳ đã được gửi các bên liên quan đóng góp ý kiến theo quy định trước khi Bộ Công Thương ban hành quyết định chính thức.

Sau khi Quyết định số 2652/QĐ-BCT có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra, theo dõi và giám sát hiệu quả thực thi. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do cơ quan hải quan cung cấp, theo Điều 18 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.