Miễn phí cũng... lơ!

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- Sự thật đó Bề Tui. Vừa rồi, tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tỷ lệ người dân tham gia rất thấp, chỉ đạt 20–40%.

- Phải có nguyên nhân chớ?

- Một trong nhiều nguyên nhân đó là do người dân chưa có thói quen khám sức khỏe khi chưa có triệu chứng bất thường. Không ít người dân còn nhầm lẫn giữa khám kiểm tra sức khỏe định kỳ với khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, nhiều người dân có tâm lý sợ đi khám rồi phát hiện ra bệnh lại thêm lo âu, suy nghĩ nên dù được mời đi khám sức khỏe miễn phí nhưng cũng không mặn mà. Sở Y tế cho biết thêm, việc người dân không mặn mà đi khám sức khỏe, trong khi đó cơ sở y tế đã bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị dẫn đến lãng phí nguồn lực, nhất lại là trong điều kiện những đơn vị này hiện vẫn phải bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên hàng ngày.

- Có lẽ cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

- Không chỉ có người dân mà ngay cả một số đơn vị Nhà nước, tỉ lệ đi khám cũng rất thấp. Có Sở, tỉ lệ chưa đến 10%. Tại cuộc họp này, lãnh đạo thành phố đã phê bình những địa phương cũng như những đơn vị có tỉ lệ người dân, cán bộ công chức đi khám sức khỏe thấp.

– Theo Bề Tui, để khắc phục tình trạng này, các đơn vị có chức năng cần tăng cường vận động, giải thích rõ cho người dân hiểu rõ hơn về việc khám sức khỏe định kỳ chính là nhằm chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, không phải chỉ thực hiện khi đã có triệu chứng bệnh. Ông cha ta thường nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh” là vậy. Huống chi được khám miễn phí, tốt quá trời, sao không đi!