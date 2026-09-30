Ngập lụt tại Thái Lan khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, sân bay hỗn loạn

Mưa lớn đã khiến Bangkok ngập lụt nghiêm trọng nhất 15 năm qua. Lượng mưa trong vòng chưa đầy 3 ngày là hơn 320 mm, tương đương với tổng lượng mưa mà Bangkok thường ghi nhận trong cả tháng 9.

Trong số 42 tỉnh thành bị ảnh hưởng, Bangkok là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến chiều 29/9 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong đợt ngập lụt này ở Thái Lan đã lên 23 người, bao gồm 4 người ở Bangkok.

Đợt lũ lụt gây ra thiệt hại ước tính 367 triệu USD trên khắp hơn 20 tỉnh và đe dọa gây áp lực lên nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt dự kiến giao thông trên phần lớn các tuyến đường chính sẽ trở lại bình thường trong vòng 2 ngày. Tại những khu vực trũng thấp, quá trình rút nước có thể kéo dài tới một tuần.

Trong lúc tình hình trên đường phố dần cải thiện, sân bay Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất Thái Lan, vẫn đối mặt tình trạng hỗn loạn. Hãng hàng không quốc gia Thai Airways cho biết các hoạt động của họ bị tê liệt do một nửa nhân sự không thể đến làm việc.

Trong 3 ngày qua, hơn 300 chuyến bay của Thai Airways đã bị ảnh hưởng, trong đó gần 100% các chuyến bay trong 2 ngày 27, 28/9 bị chậm, chỉ chưa đầy 3% đúng giờ do không thể duy trì năng lực vận hành.

Thai Airways có kế hoạch hủy khoảng 30 chuyến bay, tương đương khoảng 30% số chuyến bay dự kiến khởi hành từ Bangkok, vào đầu tuần này trong khi đang phải vật lộn xử lý khoảng 5.600 hành lý từ các chuyến bay còn mắc kẹt tại Suvarnabhumi.

Nguyên nhân chính là thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Khoảng một nửa nhân viên không thể đến nơi làm việc do nhà cửa và khu vực xung quanh bị ngập.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết hơn 100 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ vận chuyển số hành lý tồn đọng đến khách sạn và nhà của hành khách.

Ông Surasak chỉ trích cách Thai Airways ứng phó sự cố, cho rằng tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến ngành du lịch và hình ảnh của hãng hàng không quốc gia. Ông cũng đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị Thai Airways để thảo luận về tác động của cuộc khủng hoảng hành lý này.