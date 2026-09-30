Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh Lào Cai.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Lào Cai. Ảnh: laocai.gov.vn.

Tại hội nghị, cử tri các xã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến hạ tầng giao thông, y tế cơ sở, chính sách đối với đội ngũ hoạt động ở cấp xã và phát triển kinh tế nông nghiệp đặc sản.

Cử tri xã Mậu A đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngang, các tuyến đường liên kết với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, qua đó góp phần tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu vắc xin IPV cho trẻ dưới 1 tuổi tại một số địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng mở rộng và việc hoàn thành phác đồ tiêm chủng. Qua đó, đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng có giải pháp kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn.

Cử tri xã Đông Cuông đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về chế độ, phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri xã Tân Hợp kiến nghị có cơ chế hỗ trợ phát triển cây quế theo hướng nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Bên cạnh bảo tồn, chọn tạo và phát triển nguồn gen quế bản địa, cử tri đề nghị xây dựng vùng giống, vườn giống đạt tiêu chuẩn; hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, hữu cơ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại.

Đối với lĩnh vực y tế, cử đề nghị sớm hoàn thiện định mức nhân lực cho trạm y tế xã, có chính sách thu hút nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã thông tin những kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn từ đầu năm đến nay.

Cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: laocai.gov.vn.

Đối với các kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến, triển khai các giải pháp thực hiện, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp trên và thông tin công khai kết quả đến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời giải đáp các ý kiến của cử tri.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Các cử tri dự Hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn.

Đối với kiến nghị về vị trí công tác và mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có các nội dung liên quan đến những hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Liên quan đến phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng cho biết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đều là những dự án trọng điểm quốc gia. Trong quá trình triển khai các dự án quy mô lớn, những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và kết nối dân sinh có thể phát sinh.

Từ thực tế từng làm lãnh đạo ở địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng địa phương cần đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời xử lý từng vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đối với các kiến nghị chính đáng của người dân, tỉnh cần tổng hợp, rà soát và đề xuất với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Đối với kiến nghị hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu quế, Phó Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề phù hợp với lợi thế của Lào Cai. Theo Phó Thủ tướng, Lào Cai có vùng nguyên liệu quế lớn, trước đây đã hình thành vùng quế khoảng 7.000 ha và hiện nay diện tích có thể đã tiếp tục phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh coi đây là vùng nguyên liệu trọng điểm, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo tồn, chọn tạo và phát triển nguồn gene.

Về lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh khó khăn về nguồn cung vaccine IPV cho trẻ dưới 1 tuổi. Phó Thủ tướng cho biết đã tiếp thu kiến nghị về vaccine và giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương trong công tác tiêm chủng, bảo đảm nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng.

Về cơ sở vật chất y tế, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án đầu tư trạm y tế cho khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh nguồn lực Trung ương, địa phương cũng cần chủ động lồng ghép nguồn ngân sách để rà soát, đầu tư phù hợp. Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương sử dụng tối đa, hiệu quả hệ thống trạm y tế hiện có; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các kiến nghị của cử tri Lào Cai tiếp tục được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong kỳ họp tới.