Dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 38 luật và 7 nghị quyết quy phạm pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng luật

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị cũng thống nhất Kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11 nếu không phát sinh thêm nội dung.

Khái quát kết quả của phiên họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 6 ngày làm việc, với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; thông qua nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, trong đó có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định.

Đối với các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án trong bối cảnh nhiều quy định có liên quan trực tiếp đang được sửa đổi cùng lúc. “Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật. Cần rà soát kỹ các quy định giao thoa để việc sửa một quy định không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Nếu dự án Luật xảy ra tình trạng này, Bộ trưởng phụ trách cơ quan soạn thảo, người đứng đầu cơ quan thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải chịu trách nhiệm.

Việc thực hiện chương trình lập pháp sẽ là căn cứ đánh giá KPI

Nêu rõ Hội nghị Trung ương 4 cũng diễn ra trong tháng 10, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm những nội dung thuộc thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn được Trung ương quyết định. “Nếu Trung ương quyết định thì Quốc hội, Chính phủ phải khẩn trương triển khai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các cơ quan cũng được yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương, hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về cả tiến độ và chất lượng. “Việc thực hiện chương trình lập pháp sẽ là căn cứ đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp không hoàn thành hoặc chậm tiến độ thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Do thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 chỉ còn hơn hai tuần, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan “tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút”, khẩn trương nhưng không được làm theo kiểu đối phó, rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “3 kỷ luật” trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Thứ nhất, kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai, kỷ luật về chất lượng, không đưa những vấn đề chưa chín, chưa rõ vào trình Quốc hội. Thứ ba, kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.