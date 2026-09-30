Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Trần Lưu Quang

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, thư ký của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, làm Trợ lý Bí thư Thành ủy.

Hồi tháng 10/2025, ông Trần Thế Thông được bổ nhiệm làm thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Duy Phú

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, cử nhân tư tưởng Hồ Chí Minh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, tháng 10/2025, khi đang là Vụ trưởng, thư ký của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, ông Thông được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.