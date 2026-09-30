Khi lòng dân mở lối cho hành trình tìm đồng đội

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và dân vận. Nhờ đó, người dân đồng thuận, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Người dân tỉnh Đồng Tháp cung cấp nhiều thông tin hữu ích và giúp đỡ Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng và người dân Campuchia hỗ trợ Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Người dân xã Tân Thành (Đồng Tháp) hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho Đội K91 trong quá trình tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Prey Veng. Ảnh: TTXVN phát

Người dân Campuchia cung cấp nhiều thông tin hữu ích và giúp đỡ Đội K91 trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Prey Veng. Ảnh: TTXVN phát

Gia đình bà Lê Thị Đón ở xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp) đồng thuận đốn hạ nhiều cây sầu riêng để lực lượng chức năng đào tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Người dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sử tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tặng quà cho người dân tỉnh Pur Sát. Ảnh: TTXVN phát