Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các ủy viên chuyên trách, thành viên ủy ban; về phía Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết, chương trình phiên họp được tiến hành trong vòng 2 ngày với 5 dự án luật. Đây là những dự án luật rất quan trọng, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

“Thể chế là đột phá của đột phá. Làm luật là để mở đường cho sự phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tôi mong muốn phiên họp đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra để các dự án luật khi trình Quốc hội có chất lượng cao nhất”, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Sáng cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tiến hành thẩm tra các dự án luật gồm: Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, đồng thời nhấn mạnh, việc ban hành luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, khắc phục hạn chế, bất cập sau gần 20 năm thi hành Pháp lệnh năm 2007, đồng thời, lĩnh vực này có nhiều nội dung làm hạn chế quyền con người, quyền công dân nên cần được quy định bằng luật để phù hợp với Hiến pháp.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh, việc ban hành luật nhằm quán triệt, thực hiện và thể chế kịp thời đường lối, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Cùng với đó, chủ động tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, chuyển mạnh tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và bảo đảm tính khả thi.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng bày tỏ nhất trí cao với các nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị làm rõ thêm quy định về mức độ ảnh hưởng của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo không gian địa lý. Trong đó, cần xác định rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, nguyên tắc, tính chất, mức độ ảnh hưởng của công trình đến an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội cùng với bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.