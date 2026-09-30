Cầu Cát Lái và Long Hưng: Chinh phục bài toán kỹ thuật phức tạp, biểu tượng mới trên sông Đồng Nai

Hiện thực hóa 2 công trình hạ tầng chiến lược

Ngày 29/9/2026, tại xã Đại Phước, TP. Đồng Nai, 2 liên danh nhà đầu tư cùng 2 doanh nghiệp dự án phối hợp cùng chính quyền TP. Đồng Nai tổ chức sự kiện khởi công, chính thức kích hoạt xây dựng công trình thuộc Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP), qua đó hiện thực hóa 2 công trình hạ tầng chiến lược có tính kết nối cao giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.

Hai dự án cầu qua sông Đồng Nai đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công, đồng thời đòi hỏi sự hài hòa giữa độ phức tạp của kết cấu với giá trị thẩm mỹ, kiến trúc và được kỳ vọng trở thành những điểm nhấn hạ tầng mang tính biểu tượng của khu vực.

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như phà Cát Lái, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, hoàn thiện mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị đi vào khai thác.

Sự kiện khởi công đã chính thức kích hoạt xây dựng công trình thuộc Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, cả hai dự án đặt ra những yêu cầu kỹ thuật rất cao trong quá trình thi công. Công trình cầu Cát Lái chinh phục công nghệ khi ứng dụng giải pháp dầm thép liên hợp kháng gió động và hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua tầng địa chất phức tạp, đảm bảo sự an toàn và bền vững vĩnh cửu cho công trình giao thông này. Sau khi xây dựng, cầu Cát Lái là một trong những công trình cầu thuộc nhóm có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam lên đến 55 m.

Đồng thời, chiều cao tĩnh không lớn, trụ tháp có hình học phức tạp và điều kiện thi công trên tuyến đường thủy có mật độ giao thông cao đặt ra những thách thức đáng kể về giải pháp kết cấu, công nghệ thi công, tổ chức mặt bằng, thiết bị chuyên dụng và kiểm soát an toàn trong suốt quá trình xây dựng.

Còn cầu Long Hưng, công trình khẳng định bước đột phá công nghệ khi trở thành cầu dây văng một mặt phẳng dây có bề rộng cầu lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành; đồng thời đây cũng là cầu dây văng 1 mặt phẳng dây hoàn chỉnh thứ hai tại Việt Nam (sau cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh).

So với kết cấu 2 mặt phẳng dây thông thường, công nghệ 1 mặt phẳng dây đặt ra bài toán khắt khe và phức tạp hơn rất nhiều về tính toán kết cấu chịu xoắn, chịu tải cũng như kỹ thuật thi công hẫng, đặc biệt trên một mặt cắt ngang 37m, đưa cầu Long Hưng trở thành dự án có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam.

Không chỉ khác biệt về kỹ thuật, độ khó, cả hai cây cầu còn được đánh giá rất cao về yếu tố thẩm mỹ trong phương án kiến trúc.

Với những đặc điểm trên, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng được nhận định là hai công trình có hàm lượng kỹ thuật cao, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa năng lực thiết kế, công nghệ thi công, thiết bị chuyên dụng và kinh nghiệm quản lý các công trình cầu lớn.

Nhằm đảm bảo chất lượng và tính an toàn ổn định, liên danh nhà đầu tư đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để tiến hành thử nghiệm trên mô hình trong hầm gió tại phòng thí nghiệm uy tín ở Hoa Kỳ và Đan Mạch, nhằm kiểm tra toàn diện ảnh hưởng của tác động gió đến công trình cầu, đồng thời chủ động quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn trong khi thi công cũng như trong quá trình khai thác.

Kết quả thí nghiệm cho thấy hai công trình cầu Cát Lái và Long Hưng ổn định trước tác động của gió, an toàn trong giai đoạn thi công và khai thác. Bên cạnh đó, nhà thầu thi công cũng phối hợp với các đơn vị xây dựng trong và ngoài nước có năng lực sâu rộng, kinh nghiệm dày dạn để chinh phục hai dự án cầu dây văng quy mô lớn này.

Trước đó, ngày 15/1/2026, hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đã chính thức động thổ trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp nối dấu mốc đó, ngày 11/6/2026, HĐND TP. Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cho cả hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Đến ngày 28/9/2026, UBND TP. Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP. Hồ Chí Minh và phía TP. Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư, với tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng; đồng thời ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP. Hồ Chí Minh và phía TP. Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư, với tổng mức đầu tư khoảng 8.456 tỷ đồng.

Cầu Cát Lái: Khẳng định tầm vóc hạ tầng vượt trội

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái được triển khai bởi Liên danh Nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1), Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1, Công ty Cổ phần Đầu tư CC1. Tháng 1/2026, Công ty TNHH CC1 Cát Lái được thành lập với vai trò doanh nghiệp dự án, trực tiếp tổ chức quản lý và triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái.

Phối cảnh cầu Cát Lái.

Với tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn là 3,65km, cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai, nằm trên trục giao thông quan trọng liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 thuộc phường Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) đến Cao tốc Bến Lức – Long Thành thuộc xã Đại Phước (TP. Đồng Nai).

Vị trí khởi công thuộc Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái nhìn từ hình ảnh vệ tinh.

Công trình khẳng định tầm vóc hạ tầng vượt trội khi dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại. Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, trong đó cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, với khẩu độ nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, đảm bảo khai thác tàu cảng ổn định lâu dài. Dự án được xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029.

Mang thông điệp “Vươn tầm cao mới”, ý tưởng thiết kế cầu Cát Lái lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa những đường nét mềm mại, uyển chuyển của dòng sông Đồng Nai và sức sống trù phú của vùng đất với những vườn cây công nghiệp, cây ăn trái. Hai trụ tháp chính được thiết kế với hình tượng giọt nước, tạo nên đường nét kiến trúc mềm mại và điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ kết nối TP. Hồ Chí Minh với TP. Đồng Nai.

Qua ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, công trình thể hiện sự đồng hành cùng vươn lên giữa hai TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh tinh thần năng động, tiên phong và khát vọng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với phương án cầu dây văng, cầu Cát Lái tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa hình khối khỏe khoắn, dứt khoát và những đường nét mềm mại, hài hòa với thiên nhiên, cảnh quan khu vực. Thiết kế này mang đến diện mạo ấn tượng cho công trình, đồng thời góp phần thể hiện bản sắc văn hóa và sức sống của vùng đất nơi cầu đi qua.

Ngày 11/6/2026, Dự án xây dựng cầu Cát Lái được điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu điều chỉnh này, Dự án Thành phần 2 - hạng mục trọng yếu nhất của toàn bộ dự án gồm cầu chính bắc qua sông và hệ thống cầu dẫn hai đầu phía TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, do Liên danh nhà đầu tư đảm nhiệm triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại hơn 9.000 tỷ đồng thuộc Dự án Thành phần 1 sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tổng diện tích gần 127ha và xây dựng tuyến đường kết nối. Việc điều chỉnh kịp thời cơ cấu nguồn vốn và phân chia các dự án thành phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Liên danh nhà đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Thành phần 2, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành công trình cầu Cát Lái trọng điểm.

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2): Ghi dấu ấn nghệ thuật sâu sắc qua ngôn ngữ kiến trúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng được triển khai bởi Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1), Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 và Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam. Công ty TNHH CC1 Long Hưng là doanh nghiệp trực tiếp tổ chức quản lý và triển khai dự án.

Ngày 11/6/2026, tổng mức đầu tư dự án này được điều chỉnh từ hơn 12.400 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029. Dự án được phân chia thành 2 thành phần gồm: Dự án Thành phần 1, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của TP. Đồng Nai; Dự án Thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Long Hưng bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP. Hồ Chí Minh và phía TP. Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phối cảnh cầu Long Hưng.

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) là công trình giao thông cấp đặc biệt với quy mô 6 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe hỗn hợp và tổng bề rộng mặt cầu siêu lớn lên tới 37 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Cầu có vị trí kết nối phường Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) và xã An Phước (TP. Đồng Nai); điểm đầu tại phường Long Phước và điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn thuộc Dự án thành phần 2, có chiều dài khoảng 3,5 km.

Vị trí khởi công thuộc Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) nhìn từ hình ảnh vệ tinh.

Bên cạnh quy mô nhịp chính 350 m cùng tháp cầu vươn cao 175 m, cây cầu còn ghi dấu ấn nghệ thuật sâu sắc qua ngôn ngữ kiến trúc mang ý tưởng “Ý chí vươn cao” và hình tượng “Song kiếm hợp bích”; hai trụ tháp chính tựa như hai thanh kiếm vút thẳng lên bầu trời, thiết kế tách biệt ở phần chân và hội tụ ở phần đỉnh biểu trưng cho sự đồng hành, hợp lực và gắn kết bền chặt giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.

Điểm nhấn văn hóa của công trình còn được nâng tầm nhờ các mảng phù điêu gốm Biên Hòa truyền thống kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật LED hiện đại, hứa hẹn tạo nên một kiệt tác hạ tầng - nghệ thuật đầy kiêu hãnh trên sông Đồng Nai.

Công trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh với TP. Đồng Nai, góp phần chia sẻ áp lực cho các tuyến hiện hữu như Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời là mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.